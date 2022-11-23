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Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, в Восточной Германии работает на российской нефти Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Бавария стала основным импортером из РФ среди земель ФРГ

Даниил Сотников
13 мин. назад

Из-за роста цен на энергоносители импорт из РФ в Баварию и другие земли вырос в денежном выражении, но сократился в объеме.

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По итогам девяти месяцев 2022 года Бавария стала главным импортером товаров из России среди всех федеральных земель Германии. На ее долю пришлось 22 процента всех ввезенных в ФРГ из России товаров, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis)  в среду, 23 ноября.

В денежном выражении импорт из России в Баварию с января по сентябрь 2022 года вырос в полтора раза (на 54,9 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого роста цен на сырье и энергоносители. При этом объемы поставок из России упал более чем на треть - на 38,4 процента. 

Второе место среди земель по объему импорта из России занял Бранденбург, который ввез товаров на 4,2 млрд евро (14,2 процента от общего импорта). Земля Северный Рейн-Вестфалия с 3,5 млрд евро (11,7 процента) заняла третью строчку. В этих землях также отмечается тенденция к снижению объема импорта и росту его цены. В Северном Рейне-Вестфалии стоимость ввезенных товаров выросла на 5 процентов, а их объем упал на 40 процентов. В Бранденбурге стоимость выросла на 45,5 процента, а объем уменьшился на 1,8 процента.

Основной импорт из России - газ и нефть

На поставки газа и нефти пришлось 92,2 процента импорта из России в Баварию и 98,6 процента в Бранденбург. В целом по стране на долю природного газа и нефти приходилось 55 процента (16,6 млрд евро) импорта из России. 

Для Северного Рейна-Вестфалии наиболее важными импортными товарами из РФ с долей по 29,5 процента стали металлы и уголь (по 1 млрд евро), на третьем месте нефть и природный газ с долей 15,3 процента (0,5 млрд евро).

ФРГ экспортировала в Россию лекарства и машины

В структуре немецкого экспорта в Россию по итогам девяти месяцев 2022 года преобладает фармацевтическая продукция с долей 20,5 процента (2,4 млрд евро) и товары машиностроения (2,4 млрд евро). Крупнейшими поставщиками в РФ среди федеральных земель стали Северный Рейн-Вестфалия (15 процентов), Баден-Вюртемберг (13,6 процента) и Бавария (10,7 процента).

Кроме того, 30 процентов в общем объеме экспорта из Германии в Россию пришлось на товары, которые не производятся в ФРГ. Как отмечает Федеральное статистическое ведомство, в случае с экспортом его объемы сократились как в количественном, так и в стоимостном выражении, поскольку на него сильней повлияли введенные против России санкции.

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