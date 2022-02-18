Банк России разработал законопроекты, запрещающие производство и оборот криптовалют

Банк России (Центробанк, ЦБ) разработал законопроекты, запрещающие производство и оборот частных цифровых валют, а также вводящие штрафы для физических и юридических лиц в случае нарушения данных требований. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, выдержки из которой обнародованы в пятницу, 18 февраля.

За организацию выпуска или оборота частных криптовалют в России Центробанк предлагает ввести штрафы для физлиц в 300-500 тыс. рублей, за прием платежей в них - 30-50 тыс. рублей. Для юридических лиц в обоих случаях штраф предлагается в размере до 1 млн рублей, уточняет агентство ТАСС. По данным его источников, законопроекты направлены в Минфин.

Кроме того, под запрет должны подпасть переводы денежных средств в криптовалюте. Рекламу частных цифровых валют в России также предлагается запретить.

Bloomberg о давлении ФСБ

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что на инициативу Центробанка повлияла Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Спецслужба убедила главу эмиссионного банка выступить за полный запрет операций с криптовалютами в России, чтобы перекрыть финансирование оппозиционеров и СМИ, признанных "иностранными агентами", писало агентство.

По его данным, в России все чаще осуществляются пожертвования в криптовалютах "иноагентам" и активистам, поскольку операции, проводимые через криптокошельки, трудно отслеживать. В связи с этим ФСБ стремится перекрыть данный канал их финансирования, указывало Bloomberg.

По данным ЦБ РФ, объем операций россиян с биткоинами и другими цифровыми деньгами может достигать 5 млрд долларов в год.

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