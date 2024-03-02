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Балкер Rubymar затонул в Красном море после атаки хуситов

Павел Мыльников
2 марта 2024 г.

Судно с удобрениями шло из ОАЭ в Болгарию под флагом Белиза и 18 февраля было атаковано хуситами. Экипаж покинул Rubymar. Спустя две недели балкер затонул, заявили власти Йемена.

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Спутниковый снимок: балкер Rubymar дрейфует в Аденском заливе
Балкер Rubymar дрейфует в Аденском заливеФото: US Central Command/AFP

Атакованный йеменскими мятежниками-хуситами в середине февраля балкер Rubymar затонул в Красном море. Об этом власти Йеменской Республики сообщили в субботу, 2 марта. Гибель судна совпала с погодными факторами и сильным ветром, указал представитель властей.

Оператором судна является ливанская компания Blue Fleet. Ее руководитель в комментарии агентству AFP не смог ни подтвердить, ни опровергнуть гибель Rubymar. Судя по спутниковым снимкам, сделанных компанией Maxar Technologies, из судна вытекал мазут.

Балкер был атакован противокорабельными ракетами 18 февраля. Судно с грузом удобрений шло из Объединенных Арабских Эмиратов в болгарский порт Вара и двигалось под флагом Белиза. Экипаж после атаки покинул Rubymar, который впоследствии почти две недели дрейфовал в Баб-эль-Мандебском проливе в северном направлении.

Атаки хуситов на суда в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке союзников с середины января наносят массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Страны Евросоюза в начале февраля договорились о проведении военной операции Aspides для защиты торгового судоходства в Красном море.

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