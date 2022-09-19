Байден считает пандемию COVID-19 завершенной

Проблемы с коронавирусом еще есть, но пандемия закончилась, заявил президент США в интервью телеканалу CBS. По словам чиновников его администрации, данные заявления не планировались заранее.

Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, уверен президент США Джо Байден. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем… Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме. И я думаю, что все меняется", - заявил он в ходе интервью, которое транслировалось вечером в воскресенье, 18 сентября, на телеканале CBS.

Байден признал серьезные последствия пандемии

В этом же интервью Байден дал понять, что не относится легкомысленно к общим последствиям пандемии. В частности, он признал ее "огромное влияние на психику американцев" и серьезные изменения в отношении людей к себе, своим близким и нации. Кроме того, США потеряли один миллион человек, добавил президент.

Как отмечает журнал Politico со ссылкой на двух чиновников его администрации, данные высказывания Байдена не входили в запланированный заранее список заявлений.

Между тем, по данным Университета имени Джона Хопкинса, за последние 28 дней в США официально выявлено более 2 млн случаев заражения коронавирусом, от его последствий ежедневно умирают сотни человек. Сам Джо Байден в июле во второй раз перенес коронавирусную инфекцию, заболевание прошло с легкими симптомами.

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