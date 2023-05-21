Байден объявил о новом пакете военной помощи США Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 мая, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новых поставках оружия Украине на 375 млн долларов. Пакет включает в себя "боеприпасы, артиллерию и бронетехнику", заявил Байден в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.

Как сообщается на сайте Пентагона, новые поставки будут включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные ракетные комплексы (ППРК) Javelin и AT-4, бронированные медицинские машины, мостовые системы, грузовики для транспортировки тяжелой техники, тепловизоры, а также запчасти и полевое оборудование.

Вооружение будет передано Украине из собственных запасов американского Минобороны. "США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - подчеркнули в военном ведомстве США.

Зеленский на саммите лидеров "большой семерки"

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров "большой семерки" (G7). В день его прилета в Японию стало известно, что США поддержат планы союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, по мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, США будут работать с союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько.

Зеленский просит предоставить дополнительные системы ПВО и самолеты F-16

Президент Владимир Зеленский 21 мая выступил перед участниками одного из заседаний саммита "большой семерки" (G7) и попросил предоставить Украине дополнительные системы ПВО и современные западные истребители.

"Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotali, SAMP/T - они защищают жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что когда таких систем ПВО будет достаточно для защиты всех городов, то "мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия", и подчеркнул, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе.

"Когда наши пилоты научатся управлять F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - заявил Зеленский.

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