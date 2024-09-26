Байден объявил о выделении Украине 8 миллиардов долларов

Белый дом выделит на нужды обороны Украины дополнительно около восьми миллиардов долларов, говорится в сообщении президента США в преддверии его встречи с украинским коллегой.

Администрация Соединенных Штатов выделит на нужды Украины в ее оборонительной войне против РФ дополнительно почти 8 миллиардов долларов (порядка 7,2 млрд евро). Об этом президент США Джо Байден указал в сообщении на сайте Белого дома в четверг, 26 сентября, в преддверии своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из сообщения американского президента следует, что Байден поручил своему министерству обороны направить на помощь Украине все средства, выделение которых ранее было одобрено Конгрессом. В частности, 5,5 млрд долларов будет направлено на поставки Украине американской военной техники из арсеналов Пентагона, а также на пополнение украинских арсеналов новой техникой.

Еще 2,4 млрд долларов выделены на поставки Киеву военной техники в рамках инициативы по содействию Украине в области безопасности: новых систем ПВО, в том числе еще одной системы ЗРК Patriot и боеприпасов к ней, а также ракет класса "воздух-земля" и БПЛА. Это "обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ", - говорится в сообщении Байдена.

Средства будут также направлены на укрепление военной промышленности Украины и должны быть выделены до конца нынешнего года, или же президентского срока Байдена, то есть до 20 января 2025 года.

Байден предложил Киеву менее дальнобойный вариант

Для увеличения дальнобойных возможностей Украины глава Белого дома принял решение о поставке Украине крылатых авиабомб JSOW, способных поражать цели на расстоянии 110 км - меньше, чем ракеты ATACMS. То, сможет ли Украина использовать JSOW для ударов по территории РФ - Байден не уточняет.

Накануне Зеленский провел встречу с Байденом в ходе совместного заседания лидеров группы семи (G7) и Украины. Вечером 26 сентября в Белом доме ожидаются его более обстоятельные переговоры с президентом США. Зеленский заявлял, что представит ему так называемый "план победы".

Накануне Пентагон выделил Украине 375 млн долларов

Министерство обороны США накануне объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 375 млн долларов (340 млн евро). Согласно документу Пентагона, Киеву будут предоставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4, бронированная и защищенная от мин техника, патрульные катера, самоходные мостовые системы, а также оружие, боеприпасы, запасные части к ранее переданному вооружению.

Отдельным пунктом в новом пакете военной помощи значатся неназванные "боеприпасы класса "воздух-земля". По данным агентства Reuters, речь идет о высокоточных планирующих авиабомбах AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Для Украины это первая поставка подобного вооружения, отмечают неназванные источники агентства. JSOW могут поражать цели на расстоянии до 130 км, а запускать их возможно с истребителей F-16, которые уже в ограниченном количестве находятся в Украине.

В пресс-релизе Пентагона были изменены традиционные последние строчки, обратил внимание израильский военный эксперт Игаль Левин. Если ранее Минобороны США писало, что работает с союзниками Киева "для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", то в документе от 25 сентября указано, что речь идет об "оказании поддержки, необходимой Украине для победы в войне".

Зеленский представит "план победы" Украины на встрече с Байденом

Президент Украины ранее анонсировал, что на встрече в Вашингтоне представит Байдену свой "план победы" Украины в войне, развязанной против нее РФ. Детали плана Зеленский пообещал раскрыть в ходе встречи с американским лидером.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил данные СМИ о том, что среди пунктов "плана победы" значится приглашение страны в НАТО. Киев пытается добиться этого с 2008 года и усилил свои призывы к Североатлантическому альянсу на фоне вторжения РФ в Украину, но так и не смог получить от НАТО конкретных обещаний.

По данным СМИ, в рамках плана Зеленский также будет добиваться от Байдена разрешения на использование американского оружия для атак по целям в глубине РФ. Власти США официально не одобряли неоднократные просьбы со стороны Киева об этом, однако, предположительно, близки к тому, чтобы сделать это тайно.