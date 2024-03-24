Байден и Трамп уверенно выиграли праймериз в штате Луизиана

Оба кандидата в президенты США уже получили номинации на выборы, собрав наибольшее количество делегатов от своих партий. Байден также участвовал в праймериз от демократов в штате Миссури.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп выиграли свои праймериз в Луизиане в субботу, 23 марта, заручившись поддержкой наибольшего числа делегатов после от демократов и республиканцев соответственно после того, как уже получили номинации от своих партий.

Кроме того, Джо Байден также участвовал в демократических праймериз в Миссури, которые стали первыми президентскими выборами Демократической партии в этом штате после вступления в силу нового закона в августе 2022 года. Результаты праймериз станут известны на следующей неделе.

Без сюрпризов: оба кандидата - уверенные лидеры предстоящих выборов

Как отмечает агентство АР, ни в одной из этих предвыборных гонок напряженной ситуации не возникло: и Байден, и Трамп уверенно победили всех своих основных конкурентов. Но инсайдеры все равно внимательно следят за явкой и признаками "протестного голосования", уточняет агентство.

В частности, некоторые либералы выражают свой гнев по поводу войны Израиля против радикальных исламистов ХАМАС, в ходе которой в секторе Газа, по сообщению местных властей, погибло более 31 тысячи человек, две трети из которых - женщины и дети. Движение протеста, начатое арабо-американскими общинами в Мичигане, уже распространилось на несколько других штатов.

Вопреки нескольким судебным процессам в США против Трампа, он остается доминирующей фигурой в своей партии и уже третий раз подряд выдвигается в кандидаты от республиканцев.

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