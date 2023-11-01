Байден отвергает план Палаты представителей о помощи Израилю

Президент США наложит вето на законопроект о предоставлении помощи только Израилю, не включающий поддержку Украины, заявили в Белом доме. В Сенате также выражают сомнения в предложении Палаты представителей.

Демократы и республиканцы в Сенате США выразили сомнения в отношении плана республиканцев Палаты представителей предоставить Израилю помощь в размере 14,3 млрд долларов за счет сокращения финансирования Налогового управления и без одновременного предоставления помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, выступая перед журналистами во вторник, 31 октября, указал на необходимость включения в законопроект меры в отношении четырех регионов - Украины, Израиля, Тайваня и границы США с Мексикой.

В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал представленный в Палате представителей законопроект "несерьезным предложением". Если он будет принят нижней палатой, то при поступлении в Сенат у него не будет никаких шансов, заявил он журналистам.

Белый дом: Байден наложит вето

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден наложит вето и откажется подписывать данный документ, даже если он пройдет голосование в обеих палатах и окажется на его столе. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - цитирует Reuters слова представителя административно-бюджетного управления Белого дома.

Ожидается, что республиканцы в Палате представителей одобрят законопроект в ближайшие дни.

Первый крупный законопроект после избрания нового спикера Палаты представителей

Республиканцы в Палате представителей 30 октября представили первый крупный законопроект после избрания нового спикера, члена Республиканской партии Майка Джонсона. Документ предполагает дополнительные расходы на предоставление помощи только Израилю, борющемуся против палестинской террористической организации ХАМАС. Среди прочего документ предполагает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч", а общий размер помощи составляет 14,3 млрд долларов.

При этом предоставление данного пакета помощи предусматривает сокращение финансирования в рамках принятого в 2022 году закона о снижении инфляции, на принятии которого настаивали демократы и который включает меры по регулированию налогов, здравоохранения и защиты климата. Между тем Байден ранее предложил принять пакет на общую сумму 106 млрд долларов, включающий помощь Украине и Израилю, а также меры по усилению США в конкуренции с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и укреплению безопасности вдоль границы с Мексикой.

В Палате представителей большинством голосов обладают республиканцы (221 против 212 демократов), в Сенате - демократы (51 против 49). Процедура принятия законопроекта включает в себя голосование в обеих палатах и подпись президента.

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