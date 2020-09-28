"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Минске на протест вышли пенсионеры

"Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками", - сказала одна из участниц протестного марша.
В понедельник, 5 октября, к Красному костелу в Минске вышли пенсионеры, несогласные с официальными результатами президентских выборов, прошедших в августе в Беларуси. По данным портала Tut.by, в акции участвовало около ста человек.
"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа", - с такими лозунгами вышли на улицы Минска участники протестной акции. Сначала они двинулись к дому правительства, скандируя "Уходи!". От площади Независимости колонна прошла по проспекту Независимости, остановившись напротив здания МВД с криками: "Трибунал!" и "Караева под суд!". Затем протестующие подошли к Октябрьской площади, где встали в цепь солидарности, передают "Белорусские новости".
Участники акции прошли и мимо здания МГЛУ, поддержав студентов лозунгами "Бабушки с вами!" и "Наши дети лучше всех!".
"Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками. Мы виноваты, что все эти 26 лет молчали", - поделилась с порталом Tut.by одна из участниц протестного марша.
В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые из них собирали более 100 тысяч человек.
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