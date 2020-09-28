 ″Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа″: в Минске на протест вышли пенсионеры | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Минске на протест вышли пенсионеры

"Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками", - сказала одна из участниц протестного марша.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

В понедельник, 5 октября, к Красному костелу в Минске вышли пенсионеры, несогласные с официальными результатами президентских выборов, прошедших в августе в Беларуси. По данным портала Tut.by, в акции участвовало около ста человек.

"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа", - с такими лозунгами вышли на улицы Минска участники протестной акции. Сначала они двинулись к дому правительства, скандируя "Уходи!". От площади Независимости колонна прошла по проспекту Независимости, остановившись напротив здания МВД с криками: "Трибунал!" и "Караева под суд!". Затем протестующие подошли к Октябрьской площади, где встали в цепь солидарности, передают "Белорусские новости".

Участники акции прошли и мимо здания МГЛУ, поддержав студентов лозунгами "Бабушки с вами!" и "Наши дети лучше всех!".

"Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками. Мы виноваты, что все эти 26 лет молчали", - поделилась с порталом Tut.by одна из участниц протестного марша.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые из них собирали более 100 тысяч человек.

Смотрите также:

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    04

    Боннская группа по Беларуси «Международной амнистии» уже в течение пяти лет выступают в поддержку белорусского молодежного движения «Зубр»

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    06

    Реакция прохожих на происходящее была различной: от холодного равнодушия до восхищения борющимися за справедливость студентами.

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    07

    Подписавшиеся требуют немедленного свобождения из тюрьмы бывшего министра внешнеэкономических связей Михаила Маринича, который, по их мнению, был осужден несправедливо.

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    01

    Одну из центральных улиц Бонна перегородили выстроившиеся в шеренгу студенты. Их рты были заклеены кусками скотча.

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    05

    Участники демонстрации собирали подписи для апелляционных писем и для «самой длинной петиции Германии», в которых они осуждают нарушения прав граждан Беларуси.

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    02

    На груди у каждого - лозунги: «так выглядит свобода слова в Беларуси», «оппозиция в Беларуси в опасности», «свобода мнения только на бумаге», «молодёжь в Беларуси безнаказанно за решеткой».

  • default

    Акция солидарности в Бонне

    03

    Студенты стояли на холоде, почти не шевелясь, и бросали вызывающие взгляды на прохожих, рассматривающих их с любопытством.


Смотреть видео 26:20

Почему Лукашенко нет в санкционном списке ЕС? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси: Лукашенко не дает журналистам говорить правду (02.09.2020)  

"Полная потеря реальности" - реакция Запада на инаугурацию Лукашенко (24.09.2020)  

Также по теме

Народная "инаугурация" в Минске (28.09.2020) 28.09.2020

В Беларуси после специнаугурации Александра Лукашенко в эти выходные прошла еще одна инаугурация - народная. Те, кто в минувшее воскресенье - в пятидесятый день протестов в стране - вышел на улицы, заочно чествовал президентом Светлану Тихановскую. В марше приняли участие около сотни тысяч человек.

Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos

Юбилейная акция протеста в Беларуси собрала более ста тысяч человек 27.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после выборов 9 августа и объявления победы Лукашенко. Хроника событий 27 сентября.

Belarus | Minsk | Protest | Polizeigewalt

Комментарий: Насилие связало круговой порукой Лукашенко и силовиков 25.09.2020

После тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября протестующие в Минске вновь были жестоко избиты. Что движет белорусскими силовиками? Безнаказанность и животный страх, считает Саша Романова.

Реклама

Самые читаемые

Виктор Ерофеев: Что доказало самосожжение Ирины Славиной?  

Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения  

Социолог: 50%+1 голос могли не набрать и Лукашенко, и Тихановская  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно