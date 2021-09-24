Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении

После того как на прошлой неделе Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана, правительство в Баку подало встречный иск, сообщила в четверг, 23 сентября, эта судебная инстанция, расположенная в Гааге. Азербайджан обвиняет Армению в том числе в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как и Армения, Азербайджан требует принять чрезвычайные меры для защиты прав своих жителей. "Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу", - подчеркивается в иске.



Эти граничащие друг с другом бывшие советские республики по-прежнему находятся в состоянии вражды, напоминает агентство AFP. Ситуация вновь накалилась после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, завершившегося в 2020 году при посредничестве России. В последние несколько месяцев между армянскими и азербайджанскими военнослужащими периодически происходили перестрелки.

За шесть недель боев за Нагорный Карабах погибли более 6500 человек. Согласно договоренности о прекращении боевых действий, Армения была вынуждена уступить Азербайджану большие территории, которые на протяжении десятилетий находились под ее контролем.

Судебная тяжба в Гааге станет новым этапом конфликта между Баку и Ереваном. Рассмотрение дела в Международном суде ООН может занять несколько лет.

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