Армения призвала к новым мирным переговорам с Азербайджаном

Армения выразила готовность к новым мирным переговорам с Азербайджаном под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Армения готова вовлечься в переговорный процесс на высоком и высшем уровне. Ждем конкретных предложений", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в Ереване в четверг, 12 августа.

Пашинян заявил о необходимости решения сложных региональных проблем и призвал воздерживаться от провокационных заявлений и действий. Он предложил начать работу в формате вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

На границе двух враждующих друг с другом государств уже многие месяцы не прекращаются вооруженные инциденты, в результате которых гибнут люди. С 27 сентября по 9 ноября 2020 года две бывшие советские республики вели войну за Нагорный Карабах - регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами и провозгласивший независимость от Баку. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Армения и Азербайджан заключили соглашение о перемирии, однако напряженность в регионе сохраняется. Недавно Азербайджан обвинил Армению в том, что она не полностью отвела войска из районов, где ныне дислоцированы российские миротворцы. По словам Баку, это нарушение соглашения о перемирии. Со своей стороны Армения уже неоднократно обвиняла Азербайджан в том, что его солдаты нарушают линию соприкосновения и вторгаются на территорию, контролируемую армянскими войсками..

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