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Баку ужесточит условия безвизового пребывания для россиян

Алексей Волошинов
28 декабря 2024 г.

Решение об изменении условий безвиза для россиян представитель МИД Азербайджана объяснил ужесточением аналогичных требований со стороны РФ.

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Вид на Баку (фото из архива)
Вид на Баку (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/prisma

Азербайджан планирует внести изменения в правила о безвизовом пребывании граждан России на территории страны, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в субботу, 28 декабря.

Отвечая на вопрос об ужесточении правил нахождения без визы на территории РФ для иностранных граждан, Гаджизаде сказал, что Баку будет руководствоваться в этом вопросе "принципами паритета и взаимности". "Установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан", - сказал он.

В связи с этим, заявил представитель внешнеполитического ведомства, "в ближайшие дни" планируется внести изменения в правила о сроках пребывания россиян на территории Азербайджана без визы.

В настоящее время иностранцы могут находиться на территории России без визы не более 90 дней подряд и не более 180 дней всего в году. Однако с 1 января срок максимального безвизового пребывания в стране будет сокращен до 90 дней в году, сообщил МИД РФ 26 декабря.

Граждане России могут находиться в Азербайджане без визы до 90 дней подряд, после чего имеют возможность совершить "визаран": выехать из страны на любой срок, заехать обратно и находиться в ней еще 90 дней. Таким образом сейчас россияне могут оставаться в стране фактически сколько угодно.

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