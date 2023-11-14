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Автор двух немецких книг о Путине получил гонорар из России

Жан Рофе
14 ноября 2023 г.

Хуберт Зайпель, автор документального фильма и двух бестселлеров о Владимире Путине, получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с Алексеем Мордашовым, выяснили "Важные истории" и другие СМИ.

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Президент РФ Владимир Путин и немецкий журналист Хуберт Зайпель во время интервью для телеканала ARD, ноябрь 2014 года
Владимир Путин и Хуберт Зайпель, ноябрь 2014 годаФото: picture-alliance/dpa/Mikhail Klementyev/Ria Novosti

Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель (Hubert Seipel), являющийся автором документального фильма и двух бестселлеров о президенте РФ Владимире Путине, получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским олигархом Алексеем Мордашовым. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием "Важные истории" во вторник, 14 ноября.

Расследование - часть проекта под названием "Тайны Кипра" (Cyprus Confidential), организованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкой Paper Trail Media. В рамках проекта журналисты "Важных историй", Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и десятков других СМИ изучили утечку 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом.

"Спонсорский договор" на 600 000 евро

Согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документам, в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему не менее 600 000 евро. Такую сумму выделили на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Речь шла о книге "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованной в 2021 году гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

В подготовленных для подписания документах также стояла рукописная пометка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина". В 2015 году вышла книга Зайпеля "Путин. Логика власти".

Спонсором писателя выступала компания De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов. Она, как выяснили журналисты, записана на Игоря Воскресенского - одного из директоров машиностроительного концерна "Силовые машины", подконтрольного Мордашову. При этом деньги на выплаты Зайпелю приходили в De Vere Worldwide от офшоров, бенефициаром которых был сам Мордашов.

Зайпель признал получение денег

В разговоре с Paper Trail Media Зайпель признал, что книги про Путина спонсировал российский миллиардер, но подчеркнул, что этот факт не дискредитирует его работы. По словам писателя, в договоре с De Vere Worldwide был пункт о том, что у него нет обязательств перед спонсором в отношении "композиции и содержания книги". Кроме того, как отметил Зайпель, деньги шли только на поддержку его книжных проектов, но не его фильма или общественной деятельности. Еще в 2021 году писатель категорически отрицал, что получал российские деньги, напоминают "Важные истории".

Издательство Hoffmann und Campe сообщило, что не знало о возможном конфликте интересов. Если факты стороннего спонсорства подтвердятся, оно оставляет за собой право обратиться в суд, сказал журналистам представитель издательства. Мордашов на вопросы Paper Trail Media о деятельности De Vere Worldwide не ответил.

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