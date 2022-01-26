 Австралия пообещала увеличить поставки газа в ЕС при сокращении экспорта РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.01.2022

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Мир

Австралия пообещала увеличить поставки газа в ЕС при сокращении экспорта РФ

Австралия является ведущим и надежным мировым экспортером сжиженного природного газа и готова оказать помощь при любом запросе на будущие поставки в ЕС, заявил министр природных и водных ресурсов страны Кит Питт.

Министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт

Министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт

Австралия будет готова увеличить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в случае, если на фоне эскалации конфликта вокруг Украины российский экспорт сократится. Об этом в среду, 26 января, пишет австралийское онлайн-издание Financial Review со ссылкой на соответствующее заявление министра природных и водных ресурсов страны Кита Питта.

По словам Питта, Австралия является "ведущим и надежным мировым экспортером сжиженного природного газа" и "готова оказать помощь при любом запросе на будущие поставки". "Это показывает, как важны природные ресурсы Австралии для энергопоставок по всему миру", - добавил политик.

Борис Джонсон о зависимости ЕС от газа из РФ

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул, что зависимость стран-членов ЕС от российского газа может повлиять на их реакцию в конфликте вокруг Украины. "Думаю нужно понимать, что важным аспектом, с которым мы сталкиваемся, когда имеем дело с Украиной, когда мы имеем дело с Россией, - это сильная зависимость наших европейских друзей от российского газа", - сказал Джонсон, выступая 25 января перед членами Палаты представителей британского парламента. Его слова цитирует газета The Guardian. При этом Джонсон подчеркнул, что Великобритания покрывает 3% своих потребностей в энергии за счет российского газа, а Германия - 36%.

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    Автор: Андрей Гурков


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