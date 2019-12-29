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Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Авиакомпания Eurowings

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Eurowings - немецкая бюджетная авиакомпания, одно из дочерних предприятий концерна Lufthansa.

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Контекст

Экипаж самолета Lufthansa около лайнера Airbus A321neo в аэропорту Дюссельдорфа

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К пассажирам Lufthansa будут обращаться гендерно-нейтрально

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Lufthansa закрывает свой лоукостер Germanwings

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Забастовка проводников Germanwings пройдет с 30 декабря по 2 января. Руководство назвало стачку несоразмерной конфликту.
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