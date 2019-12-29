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Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance
Авиакомпания Eurowings
Публикации по теме
Eurowings - немецкая бюджетная авиакомпания, одно из дочерних предприятий концерна Lufthansa.
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Контекст
К пассажирам Lufthansa будут обращаться гендерно-нейтрально
К пассажирам Lufthansa будут обращаться гендерно-нейтрально
На рейсах Lufthansa и ее "дочек" экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены".
Равноправие
13.07.2021
13 июля 2021 г.
Eurowings начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал
Eurowings начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал
Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Экономика и бизнес
04.07.2021
4 июля 2021 г.
Авиасообщение Россия - Германия: планы Lufthansa и Eurowings
Авиасообщение Россия - Германия: планы Lufthansa и Eurowings
Российские и немецкие авиакомпании увеличивают число полетов между ФРГ и Москвой, Санкт-Петербургом и регионами РФ.
Экономика и бизнес
06.05.2021
6 мая 2021 г.
Lufthansa закрывает свой лоукостер Germanwings
Lufthansa закрывает свой лоукостер Germanwings
Немецкий авиаперевозчик объявил о реструктуризации в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.
Здоровье
07.04.2020
7 апреля 2020 г.
Забастовка бортпроводников Germanwings продлится до 1 января
Забастовка бортпроводников Germanwings продлится до 1 января
За три дня стачки бортпроводников Germanwings будут отменены примерно 180 рейсов.
Общество
31.12.2019
31 декабря 2019 г.
Из-за забастовки в Germanwings отменены 170 авиарейсов
Из-за забастовки в Germanwings отменены 170 авиарейсов
Забастовка проводников Germanwings пройдет с 30 декабря по 2 января. Руководство назвало стачку несоразмерной конфликту.
Политика
29.12.2019
29 декабря 2019 г.
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