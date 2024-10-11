Ryanair частично уходит из Германии: авиабилеты подорожают

Крупнейший лоукостер Европы прекратит полеты из трех немецких аэропортов, урежет маршруты из Берлина, а также из Гамбурга. Оттуда намного реже будет летать и авиакомпания Eurowings.

Обеспечьте благоприятные условия для бизнеса - или мы уйдем. Такова суть требования, которое крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair, предъявила правительству ФРГ. Оно на ультиматум не отреагировало, и лоукостер, самолеты которого всегда охотно принимают во многих европейских аэропортах, продемонстрировал, что для него на большом рынке Германии свет клином не сошелся.

Три немецких аэропорта потеряли важного клиента

Авиакомпания Ryanair объявила 10 октября, что с переходом на летнее расписание 2025 года полностью прекратит полеты из трех немецких аэропортов - Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга. В результате отпадут 22 маршрута и тем самым 1,8 млн пассажиро-мест в год. Тем самым европейский лидер бюджетных авиаперевозок уменьшит свое предложение на немецком рынке еще на 12%.

Ведь уже в конце августа лоукостер сообщил, что на 20% урежет свои маршруты из столичного аэропорта Берлин-Бранденбург BER: вместо девяти самолетов там впредь будут базироваться семь, отпадут шесть рейсов - в Брюссель, Каунас, Краков, Люксембург, Ригу и Ханью на Крите, а число пассажиро-мест уменьшится на 750 тысяч. Таким образом, Ryanair к началу летнего отпускного сезона следующего года сократит выбор авиабилетов на немецком рынке воздушных перевозок на ежегодно 2,55 млн пассажиро-мест.

Зал отлета аэропорта Берлин-Бранденбург BER Фото: Bernd von Jutrczen/dpa/kapicturealliance

Причем речь идет об особо дешевых и, соответственно, доступных широким слоям населения билетах. Именно низкими, зачастую даже крайне низкими ценам авиакомпания Ryanair и прославилась по всей Европе, дав мощный импульс европейскому туризму, в том числе городскому туризму - полетам всего на несколько дней в культурные центры континента.

Но для того, чтобы держать цены на авиабилеты низкими, но при этом все равно оставаться прибыльной, бюджетная авиакомпания должна максимально снижать любые производственные издержки. Поэтому для нормального функционирования бизнес-модели лоукостера необходимы, в частности, как можно более низкие налоги, авианавигационные, аэропортовые и прочие сборы. А в Германии они и так высокие, а с 1 мая 2024 введенный в 2011 году авиационный налог (или налог на авиабилеты, как называют его в Германии) вырос примерно на 20%. Тем самым правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) попыталось хотя бы частично залатать возникшие в бюджете страны дыры.

Гражданская авиация ФРГ оказалась в отстающих

Однако эта мера отрицательно сказалась на работающих на немецком рынке авиакомпаниях, которые, как и вся мировая гражданская авиация, сильно пострадали от локдаунов и других противоэпидемиологических ограничений во время пандемии COVID-19. "Германия пока достигла лишь 82% от пассажиропотока до ковида, так что она сейчас самый слабо развивающийся рынок воздушных перевозок в Европе, причем с большим отрывом", - заявил глава Ryanair Эдди Уилсон при обнародовании планов сокращения присутствия компании на немецком рынке.

"Из-за столь высоких государственных налогов и сборов, а они - самые высокие в Европе, а также из-за монополии Lufthansa жителям Германии и ее гостям приходится теперь больше всех в Европе платить за авиабилеты", - утверждает Уилсон. В то же время в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша, где правительства, по его словам, принимают "прагматичные и дальновидные решения для снижения расходов за доступ к аэропортам", компания Ryanair растет и увеличивает свои транспортные мощности.

Самолеты лоукостера Ryanair в аэропорту Бремена Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Отдельная тема - аэропортовые сборы. Стратегия Ryanair со времени дерегулирования рынка воздушных перевозок в Евросоюзе в конце прошлого века, когда авиакомпаниям разрешили обслуживать любые маршруты на общем рынке ЕС, а не только рейсы из своей страны в другие, состояла в ставке на средние и даже малые аэропорты, где сборы были наиболее низкие. После прихода Ryanair такие небольшие аэропорты нередко начинали переживать бурный подъем, а близлежащие города - подлинный бум въездного и выездного туризма.

С этой точки зрения предстоящий уход Ryanair из аэропортов Лейпцига и Дрездена, которые по итогам 2023 года не вошли даже в десятку крупнейших воздушных ворот Германии, станет для них ощутимым финансовым ударом и, несомненно, отрицательно скажется на международном туризме в этих двух богатых достопримечательностями городах восточногерманской федеральной земли Саксония. А уход из аэропорта Дортмунда, занявшегося в прошлом году 10-е место, ограничит возможности выгодно слетать в отпуск или короткую турпоездку для жителей промышленной Рурской области.

Гамбург: расплата за повышение аэропортового сбора

Сильно пострадают также жители города-миллионника Гамбурга и его окрестностей. Пока гамбургский аэропорт занимает после Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Берлина и Дюссельдорфа 5-е место среди крупнейших воздушных ворот Германии. Однако в будущем году здесь не только Ryanair сократит свое предложение на 60% (или на 2000 полетов в год).

Базовый аэропорт бюджетной авиакомпании Eurowings - Дюссельдорф Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

На следующий день после заявления ирландской авиакомпании, 11 октября, лоукостер Eurowings, принадлежащий концерну Lufthansa, сообщил, что при переходе на летнее расписание-2025 отменит в Гамбурге более 1000 полетов в год, в том числе внутренний рейс в аэропорт Кельн/Бонн, а также шесть международных маршрутов в страны Европы и Северной Африки. Пока точно решено отказаться от полетов на греческий остров Санторини и в Исландию. По четырем другим направлениям решения пока не приняты.

Резкое сокращение присутствия Ryanair и Eurowings в Гамбурге стало непосредственным ответом на планы увеличить аэропортовый сбор. Глава гамбургского аэропорта Кристиан Кунш (Christian Kunsch) выразил сожаление по поводу такой реакции и подчеркнул, что никак не может ее понять, поскольку сбор увеличивается всего на 2,30 евро на каждого вылетающего пассажира, что соответствует тарифам в Берлине и Дюссельдорфе. Однако аэропорт BER вряд ли можно считать хорошим примером, ведь и там такой крупный клиент, как ирландский лоукостер, решительно уменьшает свое присутствие.

Нетрудно догадаться, к чему приведут объявленные теперь меры двух авиакомпаний: не только в Гамбурге вырастут цены на авиабилеты, но и повсюду в Германии. Ведь часть авиапассажиров, летавших ранее из Лейпцига и Дрездена, в следующем году, возможно, воспользуется аэропортом Берлина, причем там предложение при этом сократится, а летавшие из Дортмунда, по всей видимости, переориентируются на другие аэропорты на западе ФРГ, прежде всего в Дюссельдорфе и на аэропорт Кельн/Бонн.