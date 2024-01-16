Атаки дронов на Крымский мост: осужден полковник Росгвардии

Суд в РФ вынес обвинительный приговор полковнику Росгвардии по делу о недостаточных мерах по защите от украинских беспилотников моста через Керченский пролив, связывающего Россию с аннексированным полуостровом Крым. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в связи с поставками некачественных радиолокаторов для защиты Крымского моста, сообщает во вторник, 16 января, "Медиазона". Кроме того, ему запретили в течение двух лет занимать государственные должности.

Волкова признали виновным по статье УК о превышении полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Непригодное для защиты от дронов оборудование

Об аресте главы отдела морского управления Росгвардии стало известно в марте 2023 года. Обвинение запрашивало для него 7 лет колонии, лишения звания и наград и запрета занимать должности на 3 года, сообщал ранее "Коммерсант".

По данным следствия, Волков принял на вооружение радиолокационные комплексы по борьбе с ударными дронами, которые могли использоваться для защиты Крымского моста. Они были поставлены Ростовским научно-исследовательским институтом радиосвязи (РНИИРС) в рамках контракта на 395,5 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что данные комплексы "не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами", цитирует материалы следствия "Медиазона".

Вынося приговор, судья указал, что радиолокаторы исправны, но непригодны для защиты от беспилотников. Подсудимый вину не признал. Его защита настаивала, что оборудование было закуплено у монополиста в данной сфере.

Украина объявила Крымский мост легитимной военной целью

Украина неоднократно заявляла, что считает мост легитимной военной целью, так как он используется в том числе и для снабжения российских оккупационных войск. С начала полномасштабной военной агрессии РФ Крымский мост дважды получал серьезные повреждения - в октябре 2022-го и в июле 2023 года. В первом случае в результате взрыва грузовика с прицепом обрушились три пролета автомобильного моста, а после второго взрывав один пролет моста обрушился, а второй был поврежден. В результате первого взрыва погибли четыре человека, в результате второго - семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей. Ответственность за взрывы взяла на себя Служба безопасности Украины.

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