  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Полуголая вечеринка - "Заповедник", выпуск 294

14 января 2024 г.

Отвлекающая хула за полуголую вечеринку в Мутаборе. США намекают ЕС на конфискацию резервов РФ. Ким Чен Ын готовит уважаемую преемницу. Назарбаев рассказывает Лукашенко, как обезопасить себя. Трамп и Байден продают картины будущего для США. Песня о том, как война в Украине обогащает окружение Путина. Смотрите в 294-м выпуске "Заповедника"!

https://p.dw.com/p/4bEJt

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел Больше на тему Политика из региона Европа

Больше на тему Политика из региона Европа

external

Рождественские санкции – "Заповедник", выпуск 292

Европейские политики обсуждают санкции и вступление Украины и Молдовы в ЕС. Репетиция новогоднего маскарада в Кремле.
Политика24 декабря 2023 г.14:35 мин.
external

Что будет с поставками Запада Украине?

Также в выпуске: Россия вновь ограничила ввоз сельхозпродукции из Молдовы.
Политика4 декабря 2023 г.30:11 мин.
external

Какой будет операция Израиля в Газе

А также в выпуске: кто победит на парламентских выборах в Польше и как повлияет на их итоги "визовый скандал"?
Политика14 октября 2023 г.29:58 мин.
Показать больше
Пропустить раздел Больше на тему Политика со всего мира

Больше на тему Политика со всего мира

external

Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимней Олимпиаде. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"