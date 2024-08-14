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БПЛА атаковали Курскую, Воронежскую, Орловскую области

Анастасия Аринушкина
14 августа 2024 г.

В Telegram-каналах распространяются видео взрывов из Борисоглебска и Железногорска.

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Стелла у въезда в Курск (фото из архива)
Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в ночь на среду, 14 августа, об атаке украинских БПЛА. По словам чиновника, в области было ликвидировано "большое количество беспилотников самолетного типа".

В результате падения обломков БПЛА фиксируются "незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности", написал Гусев в своем Telegram-канале, указав, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В то же время в Telegram-каналах публикуются видео, на которых видны взрывы, как утверждается, в Борисоглебске Воронежской области. В городе расположен военный аэродром.

Два раза за ночь сообщалось о ракетной опасности в Курской области. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, ПВО сбила четыре украинские ракеты. Также сообщается о взрыве в городе Железногорск Курской области.

Кроме того, об атаке беспилотников сообщается в Орловской области. Житель деревни Анахино снял на видео момент атаки БПЛА. Местные власти удар не комментировали.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также объявил угрозу атаки дронов.

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