 Аскар Акаев: В Центральной Азии модернизацию осилит лишь Казахстан | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.06.2022

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Мир

Аскар Акаев: В Центральной Азии модернизацию осилит лишь Казахстан

Первый президент Кыргызстана рассказал DW о причинах своей поездки в Казахстан и поделился мнением о ситуации в Центральной Азии. Говорить о войне в Украине Аскар Акаев отказался.

Аскар Акаев

Аскар Акаев

Первого президента Кыргызстана Аскара Акаева и его супругу Майрам в ведущих вузах Казахстана - КазГУ и AlmaU - студенты и преподаватели встречали аплодисментами. Для них он уже не политик, а известный ученый-математик и экономист, профессор МГУ. Отсюда и церемонии вручения Акаеву звания почетного профессора этих университетов, лекции о цифровой экономике и интеллектуальные вечера с его участием "о жизни в эпоху перемен".

О Болонской системе

"Это было частное приглашение. Два университета оказали мне высокую честь, присвоив звание почетного профессора. Я прочитал несколько лекций о наших работах, которые мы сейчас ведем в МГУ. Ну и будем сотрудничать! Так что я буду приезжать в Казахстан периодически. Им все это интересно. Все-таки МГУ находится на более высоком уровне", - так в интервью DW Аскар Акаев объяснил цели своего визита в Алматы.

Здание МГУ

Сейчас Акаев - профессор МГУ

Он полностью поддерживает отказ РФ от Болонской системы, считая советскую образовательную модель более совершенной: "В ней было очень много позитивного. Обучение занимало 5-6 лет, но зато мы получали полноценного, высококвалифицированного специалиста. Сейчас я наблюдаю, что после бакалавриата очень многие бросают учебу. А он дает уровень образования ниже среднего. В магистры идут немногие", - сказал Акаев, отметив, что часто в магистратуру приходят бакалавры с другой специальности, что сказывается на качества подготовки.

Отказ от Болонской системы, по мнению экс-президента, пойдет на пользу России, поскольку студенты, получив базовую специальность, смогут освоить новые профессии: "Вот сейчас цифровые технологии широко распространяются. И нужны цифровые компетенции. А их дают так называемые STEM-специальности (технические, научные и инженерные узкопрофильные специальности. - Ред.). Я как раз сейчас всем и рекомендую обязательно получить STEM-образование. Тогда вы сможете создавать благополучное будущее".

Косвенно об Украине

Вместе с тем Акаев, еще до начала разговора заметивший, что не хочет поднимать тему войны в Украине, от вопроса о влиянии событий в этой стране на научным мир уклоняться не стал.

"Академия наук России, многие университеты сейчас озабочены тем, что сейчас такие связи ослабли, особенно в технологическом плане. Но что касается сотрудничества, публикаций трудов - это продолжается. В апреле я вместе с соратниками подготовил большую работу о математическом аппарате в цифровой экономике и цифровых технологиях в американский высокорейтинговый журнал Applied mathematics. Мы получили позитивные отзывы от трех рецензентов, и в июле наша статья будет опубликована", - рассказал Акаев.

О трансформации по Саксу

При этом экс-президент Кыргызстана, возглавлявший страну в 1990-2005 годах, охотно рассуждал об экономических и политических проблемах Центральной Азии. Выяснилось, что он лично знаком с выступавшим на Втором региональном саммите по целям устойчивого развития (ЦУР) американским экономистом  Джеффри Саксом и поддерживает его идеи по трансформации стран региона. "Мы с ним в 90-е годы часто беседовали. В принципе, я полностью солидарен с мистером Саксом. Но весь спектр его предложений охватить таким слаборазвитым странам, как например Кыргызстан, очень трудно", - признал Акаев.

Джеффри Сакс по видеосвязи выступает на региональном саммите по ЦУР, 15 июня 2022 года

Джеффри Сакс выступает на саммите по ЦУР, 15 июня 2022 года

Он полагает, что из стран Центральной Азии трансформацию по Саксу может осилить лишь Казахстан, дальше других продвинувшийся в сфере новых технологий. "Но нужны кадры. В первую очередь надо подготовить критическую массу специалистов с цифровыми компетенциями, которые бы могли использовать свои знания на благо развития экономики", - подчеркнул профессор МГУ Акаев.

По его мнению, инвестиции в человеческий капитал и создание новой инфраструктуры являются сегодня важнейшей задачей. И привлечь такие инвестиции не только в Казахстан, но и в другие страны региона, уверен экс-президент, есть возможность: "Я думаю, что надо хорошо работать с международными финансовыми организациями. Они как раз всегда с охотой идут на развитие программ, на инвестирование социальной сферы, образования, здравоохранения и инфраструктуры. Мы в свое время с ними очень хорошо работали".

У нынешней элиты Кыргызстана, посетовал Акаев, такого понимания нет: "Они считают, что инвесторы должны приехать в страну и все сделать бесплатно. Но так не бывает".

О главной ошибке на посту президента

Свое же свержение с поста президента Кыргызстана Акаев объяснил деятельностью внешних сил, которые после "революции роз" в Грузии и "оранжевой революции" в Украине вначале хотели организовать переворот в Узбекистане, а когда там не получилось, обратили внимание на Кыргызстан.

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев во время интервью DW

Аскар Акаев во время интервью DW

"Он был наиболее слабым звеном, потому что у нас была свободная печать. Я считаю, что совершил самую большую ошибку, разрешив организации Freedom House создание типографий для СМИ. Дал им большую свободу, а они начали печатать все независимые газеты. Бесплатно просто тиражировали их миллионами, где всякую напраслину писали. Про нас, про семью", - поделился воспоминаниями экс-президент.

По его словам, работой этих типографий были недовольны и президенты соседних стран, поскольку запрещенные у них оппозиционные издания печатались в Кыргызстане, после чего их распространяли и в Казахстане, и в Узбекистане. "Однажды Нурсултан Абишевич (Назарбаев. - Ред.) мне звонит и говорит: "Слушай, демократ, ты у себя дома демократию делай. Зачем у нас? Видишь, у тебя типографии напечатали газету, где на меня такую критику навели!". Точно также и Ислам Абдуганиевич (Каримов. - Ред.) говорил. Так что вот такая ошибка была, а экономика у нас шла в гору", - с видимым сожалением заметил Акаев.

Сейчас он живет в Москве, где не испытывает каких-либо неудобств: "В Москве мне комфортно во всех отношениях, особенно в научном плане. Потому что я работаю в МГУ вместе с выдающимися российскими математиками во главе с Виктором Садовничим (ректор МГУ. - Ред.)". Вместе с тем он признался, что в конце жизни мечтает вернуться в Кыргызстан.

Ведь когда Акаев в 2021 году посещал родные места, то обратил внимание на хорошее отношение к нему со стороны рядовых граждан: "Люди в Кыргызстане все меня очень тепло встречали. Во многих местах, когда меня видели, просто аплодисментами встречали. Наш народ, в общем-то, относится ко мне доброжелательно. Это в основном элита как-то не восприняла меня".

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    Автор: Григорий Аросев


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