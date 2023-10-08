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Армия Турции нанесла удары по объектам КРП на севере Сирии

Даниил Сотников
9 октября 2023 г.

Турция проводит военную операцию на севере Сирии и Ирака против Курдской рабочей партии в ответ на теракт в Анкаре.

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Последствия обстрела со стороны Турции
Последствия обстрела со стороны ТурцииФото: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Турецкая армия провела воздушную операцию на севере Сирии против Курдской рабочей партии (КРП), сообщило Минобороны Турции в воскресенье, 8 октября.

Как отчитались в ведомстве, военная операция была направлена "против объектов КРП", в том числе связанных с добычей нефти. В общей сложности в результате рейда были уничтожены шесть объектов, включая бункеры и убежища. В Минобороны добавили, что турецкие силы убили "множество террористов", не приведя точных цифр.

Параллельно власти Турции объявили, что в рамках контртеррористической операции внутри страны, начатой после взрыва бомбы возле здания министерства внутренних дел в Анкаре, были задержаны 2554 человека. "Мы не позволим беглым преступникам бродить по нашим улицам. Мы полны решимости поймать и передать их правосудию", - заявил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Турция наносит удары по позициям КРП в ответ на теракт в Анкаре

Турция с начала недели наносит удары по объектам Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке. Военные действия были начаты после взрыва бомбы в Анкаре. Ответственность за атаку взяла на себя КРП. Власти Турции рассматривает возможность размещения наземных войск в Сирии, поскольку, как сообщается, именно оттуда прибыли двое нападавших.

В начале октября Анкара отчиталась об уничтожении на севере Ирака 20 объектов, состоящих из пещер, бункеров, убежищ и складов, используемых КРП. Тогда же Минобороны страны тоже сообщило об убийстве "большого количества террористов", не назвав конкретных цифр.

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Suriye'nin Kuzeyine Gerçekleştirilen Hava Harekâtları İle İlgili Açıklama

Millî Savunma Bakanlığı
www.msb.gov.tr
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