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Армия России нанесла более ста ударов по территории Украины

Алексей Волошинов
19 октября 2024 г.

Российские войска атаковали Украину с помощью ракет и дронов. Почти половину из них удалось сбить. Есть погибший и раненые.

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Взрыв российского беспилотника в небе над Киевом (фото из архива)
Взрыв российского беспилотника в небе над Киевом (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска выпустили по территории Украины более ста ракет и беспилотников в субботу, 19 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным военных, им удалось сбить 42 из 98 БПЛА и четыре ракеты из шести. Еще 42 дрона потеряны.

В городе Шостка Сумской области в результате российского обстрела погиб один мужчина. Его тело обнаружили под завалами. Еще восемь человек получили ранения, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. Повреждены учебное и медицинское учреждения, а также жилые дома и транспортные средства.

Еще одна пострадавшая из-за атаки РФ - в Киеве, сообщила городская военная администрация. В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА в ночь на 19 октября

По данным министерства обороны России, в период с полуночи до 6 часов утра по московскому времени армией РФ были уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотников. Два - над Ростовской областью, один - над Белгородской, а еще тринадцать - над Брянской.

Утром 19 октября в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что под Брянском один из дронов попал в завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производит, в частности, полупроводники. Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщил о "пожаре в нежилом помещении" в результате детонации БПЛА.

Петербургское издание "Фонтанка" сообщило об отключении электричества приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга. Утверждается, что причиной отключения стала авария на подстанции. Позднее журналисты со ссылкой на экстренные службы написали, что ранее в тот же день над городом был сбит беспилотник. Кроме того, в заметке уточняется, что местные жители слышали "три хлопка" перед отключением света в домах.

 

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