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Армия РФ нанесла удары по Никополю и Харькову, есть погибшие

Алексей Волошинов
22 сентября 2024 г.

В результате атаки дрона в Никополе погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое ранены. При обстреле в Харькове пострадали 18 человек, сообщают местные власти.

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Последствия российского удара по Харькову 15 сентября 2024 года
Последствия российского удара по Харькову 15 сентября 2024 годаФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Российские войска нанесли удары по украинским городам Никополю и Харькову вечером в субботу, 21 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Лысака, в Никополе Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по автомобилю, в котором находились люди. В результате удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены двое - 4-летняя девочка, она в тяжелом состоянии, и 25-летний мужчина. "Обоим оказывают всю необходимую медпомощь", - добавил глава ОВА.

Харьков, как сообщили местные власти, был обстрелян корректируемыми авиабомбами (КАБ). Одна из них попала в жилой многоэтажный дом, написал мэр города Терехов. По последним данным, пострадали 18 человек, из них трое - несовершеннолетние. Глава Харьковской ОВА Синегубов опубликовал фотографии последствий удара.

 

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