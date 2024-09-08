  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыБеларусь

В Беларусь залетели как минимум 8 российских дронов

Алексей Волошинов
8 сентября 2024 г.

Семь дронов-камикадзе и один разведывательный вошли в воздушное пространство Беларуси в ночь на 7 сентября.

https://p.dw.com/p/4kOgW
Дрон-камикадзе типа Shahed (фото из архива)
Дрон-камикадзе типа Shahed (фото из архива)Фото: Middle East Images/picture alliance

Как минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает белорусский проект "Беларускі Гаюн".

Уточняется, что семь из восьми беспилотников были ударными, еще один - разведывательный. Из опубликованного поста следует, что большинство из них пролетали в Украину через Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию страны залетел БПЛА типа Shahed, который направился в сторону границы с Литвой и преодолел расстояние в 200 километров. Что с ним случилось далее - неизвестно.

По данным "Беларускі Гаюн", за ночь истребители ВВС Беларуси взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, еще дважды в воздух поднимались вертолеты. "Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что до севера страны мог долететь не один, а два шахеда", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз дроны залетали на территорию Беларуси в ночь на четверг, 5 сентября. Тогда пресс-служба Министерства обороны страны заявила, что все цели были уничтожены средствами ПВО. О происхождении дронов при этом ничего не говорилось.

Российский обстрел Украины в ночь на 7 сентября

В ночь на 7 сентября, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 67 беспилотников типа Shahed по территории Украины. 58 из них удалось сбить, еще шесть улетели в сторону России, Беларуси и оккупированной части Луганской области. О повреждениях и пострадавших после ночного обстрела не сообщалось.

Обломки одного из российских дронов были обнаружены у входа в здание Верховной рады Украины в Киеве. Впрочем, в украинском парламенте сообщили, что повреждений в результате инцидента выявлено не было.

Позднее в тот же день российская армия обстреляла деревню Константиновка в Донецкой области. Там в результате артиллерийской атаки погибли три мирных жителя, еще трое получили легкие ранения. В ночь на воскресенье, 8 сентября, стало также известно о гибели двух человек в результате авиаудара РФ по городу Сумы на востоке Украины.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

За поддержку российской военной агрессии в Украине США и ЕС наложили на Минск беспрецендентные санкции

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Cтраны Запада считают Беларусь страной-агрессором из-за содействия России, ведущей войну в Украине. Поэтому против Минска был принят ряд беспрецедентных ограничительных мер. Об основных из них - в фотогалерее DW.
Конфликты7 апреля 2022 г.11 фото
external

Белгородская область под огнем. РФ вновь ударила по Украине после массированной атаки. DW Новости (27.08.2024)

Белгородская область под огнем. РФ вновь ударила по Украине после массированной атаки. DW Новости (27.08.2024)

Российские телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили утром 27 августа, что украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки. Главнокомандующий ВСУ отчитался о ситуации в Курской области и общем количестве российских военных, захваченных в плен. Сколько среди них срочников по-прежнему неизвестно. Ранее Россия нанесла новый массированный удар по Украине.
27 августа 2024 г.30:00 мин.
На границе Украины и Беларуси

Лукашенко стягивает войска к границе Украины: обзор немецких СМИ

Лукашенко стягивает войска к границе Украины: обзор немецких СМИ

Беларусь стянула войска, танки и артиллерию в Гомельскую область к границе с Украиной. Комментаторы немецких СМИ видят за этим как желание угодить Москве, так и реальную угрозу.
Политика27 августа 2024 г.
Показать еще