В Беларусь залетели как минимум 8 российских дронов

Семь дронов-камикадзе и один разведывательный вошли в воздушное пространство Беларуси в ночь на 7 сентября.

Как минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает белорусский проект "Беларускі Гаюн".

Уточняется, что семь из восьми беспилотников были ударными, еще один - разведывательный. Из опубликованного поста следует, что большинство из них пролетали в Украину через Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию страны залетел БПЛА типа Shahed, который направился в сторону границы с Литвой и преодолел расстояние в 200 километров. Что с ним случилось далее - неизвестно.

По данным "Беларускі Гаюн", за ночь истребители ВВС Беларуси взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, еще дважды в воздух поднимались вертолеты. "Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что до севера страны мог долететь не один, а два шахеда", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз дроны залетали на территорию Беларуси в ночь на четверг, 5 сентября. Тогда пресс-служба Министерства обороны страны заявила, что все цели были уничтожены средствами ПВО. О происхождении дронов при этом ничего не говорилось.

Российский обстрел Украины в ночь на 7 сентября

В ночь на 7 сентября, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 67 беспилотников типа Shahed по территории Украины. 58 из них удалось сбить, еще шесть улетели в сторону России, Беларуси и оккупированной части Луганской области. О повреждениях и пострадавших после ночного обстрела не сообщалось.

Обломки одного из российских дронов были обнаружены у входа в здание Верховной рады Украины в Киеве. Впрочем, в украинском парламенте сообщили, что повреждений в результате инцидента выявлено не было.

Позднее в тот же день российская армия обстреляла деревню Константиновка в Донецкой области. Там в результате артиллерийской атаки погибли три мирных жителя, еще трое получили легкие ранения. В ночь на воскресенье, 8 сентября, стало также известно о гибели двух человек в результате авиаудара РФ по городу Сумы на востоке Украины.