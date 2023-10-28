Израиль сообщил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Асем Абу Ракаба был убит в результате прицельного удара с воздуха, сообщили израильские военные. Авиация Израиля нанесла удары по 150 подземным целям в секторе Газа.

Израиль сообщил о ликвидации главы воздушных сил палестинской террористической группировки ХАМАС, который отвечал за противовоздушную оборону палестинских боевиков и являлся одним из планировщиков масштабного вторжения в Израиль 7 октября. По данным разведки, Асем Абу Ракаба был убит в результате прицельного удара с истребителя, сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) в Telegram в субботу, 28 октября.

В сообщении отмечается, что в ХАМАС Ракаба курировал вопросы, связанные с беспилотниками, парапланами и воздушной разведкой, командовал террористами, вторгшимися в Израиль, и отвечал за удары с БПЛА по постам израильской армии. Израильские военные опубликовали видео, на котором виден взрыв дома с воздуха.

Израильская армия также сообщила, что в ночь на 28 октября авиация Израиля нанесла удары по 150 подземным целям в секторе Газа, в том числе по "используемым террористами тоннелям, подземным базам и другой подземной инфраструктуре". Сообщается также о ликвидации целого ряда боевиков ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС - группировки, которую США и Евросоюз объявили террористической, - 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники. Это вторжение считается самой массовой расправой над мирным населением за всю историю современного израильского государства.

С тех пор Израиль наносит ответные массированные удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов погибли уже не менее 7326 человек, в том числе 3038 детей и 1792 женщины. Это самое высокое число жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

Израиль также мобилизовал около 300 тысяч резервистов, готовясь к крупномасштабной наземной операции в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАС.

Бундесвер перебрасывает солдат на Ближний Восток

Между тем бундесвер перебросил на Ближний Восток более тысячи военнослужащих для возможной эвакуации немецких граждан. Подавляющее большинство этих солдат сейчас находится в состоянии готовности на Кипре, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах Германии.

На прошлой неделе министерство обороны ФРГ сообщило об усилении германских сил реагирования в регионе. На Кипре создан штаб для планирования и возможного проведения эвакуации немцев, в состоянии готовности находятся силы спецназа ВМС Германии и боевые пловцы. В Иорданию откомандированы бойцы армейского спецназа KSK.

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