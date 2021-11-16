 Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2021

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Мир

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь

На границе Армении и Азербайджана вновь произошли боевые действия. Страны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о гибели одного армянского военнослужащего, о жертвах со стороны Баку информации нет.

Граница между Арменией и Азербайджаном

Граница между Арменией и Азербайджаном

После вооруженных столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном во вторник, 16 ноября, обе стороны конфликта договорились прекратить огонь. Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в министерстве обороны в Ереване. Минобороны РФ в свою очередь подтвердило, что боевые действия прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.

Ранее министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность эскалацией на границе между странами и призвало Баку и Ереван соблюдать условия перемирия, подписанные в Москве в ноябре 2020 года. Париж призвал стороны уладить конфликт путем переговоров. “Напоминаем о своей полной готовности внести свой вклад в этот процесс”, - заявили во французском МИДе.

Возобновление боев и новые жертвы

После того как 16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о 15 погибших и 12 попавших в плен армянских военнослужащих и обратился к России за помощью в урегулировании конфликта. Позже Минобороны Армении уточнило, что "на данный момент есть уточненные данные лишь об одном погибшем", но подтвердило, что "12 армянских военнослужащих взяты в плен".

В министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух раненых.

Мирный договор 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились спустя год после завершения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. В результате значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) перешла к Азербайджану.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

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