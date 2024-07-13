Армянские пограничники задержали учительницу из Подмосковья

Наталью Таранушенко задержали в аэропорту Еревана после того, как в РФ против нее возбудили дело о "фейках" про армию, пишет "Агентство".

Пограничники в ереванском аэропорту "Звартноц" задержали учительницу русского языка и литературы из Подмосковья Наталью Таранушенко. Об этом со ссылкой на источники, близкие к педагогу, сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости" в субботу, 13 июля.

По словам собеседников издания, пограничники задержали Таранушенко утром в субботу перед вылетом из Армении и передали местной полиции. Правоохранители продержали учительницу 4,5 часа, после чего отпустили под обязательство о явке в местные правоохранительные органы.

Как рассказал один из источников "Агентства", сотрудники полиции общались с Таранушенко вежливо. "При этом они утверждали, что вынуждены сотрудничать с российскими коллегами по таким делам", - сказал он, добавив, что полицейские "звонили российским коллегам".

Дело против Натальи Таранушенко

Ранее сообщалось, что преподавательница школы №1 подмосковного города Протвино Наталья Таранушенко была вынуждена уехать из России после того, как против нее возбудили дело по статье о распространении "фейков" про российскую армию. Причиной тому послужил "Урок добра", который Таранушенко провела в апреле 2022 года. На этом уроке учительница рассказала детям о действиях российской армии в Украине, в том числе о преступлениях в Буче.