Архитектор из Мюнхена мечтает отстроить Харьков

Война в Украине продолжается и несет с собой гибель людей и колоссальные разрушения. Архитектор Дмитрий Жуйков - родом из Харькова, но уже более 10 лет живет в Германии. Он мечтает о восстановлении своего родного города.

Когда Дмитрий Жуйков рассказывает о войне на родине, в его голосе слышится дрожь. В памяти всплывают образы родного Харькова, где прошло детство 39-летнего мужчины. Смех друзей и одноклассников, фотографии мест, где они проводили время, скамейка в парке, где Дмитрий впервые поцеловал девушку.

До российского вторжения в Харькове, расположенном всего в 40 километрах от границы с Россией, проживало 1,5 миллиона человек. Город стал одной из первых целей войны России против Украины, поэтому масштабы разрушений здесь особенно велики. В этом смогла убедиться и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), побывавшая в украинском городе в начале января 2023 года. Во время своего визита глава МИДа ФРГ назвала Харьков олицетворением "абсолютного безумия российской агрессивной войны и страданий людей". В то же время Харьков символизирует мужество украинцев и их способность противостоять российской агрессии, подчеркнула Бербок, стоя среди разбомбленных жилых домов.

Анналена Бербок с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Харькове, январь 2023 года Фото: Xander Heinl/photothek/picture alliance/dpa

Разрушены целые кварталы и районы города

По словам Жуйкова, в Харькове очень много руин. Особенно пострадали жилые кварталы на северо-восточной окраине города, куда пыталась продвинуться российская армия. "Они полностью расстреляли целые пригороды, - говорит Жуйков. - Сильные разрушения и в центре города: ратуша, здание Харьковской областной администрации, объекты университета и многие другие общественные здания".

Дмитрий Жуйков Фото: privat

Разбитые стекла, обрушившиеся крыши, полностью сгоревшие дома. К июлю прошлого года мэр города Игорь Терехов насчитал около 3500 поврежденных домов, 500 из которых уже не подлежат ремонту. Пострадали памятники архитектуры, охраняемые государством, а также совершенно новый торговый центр, крытый бассейн, огромная электростанция, а также университетский спортивный комплекс и стадион, где Дмитрий Жуйков в детстве играл в футбол.

Дмитрий родился в Харькове в 1983 году в семье архитектора и с детства мечтал пойти по стопам матери. Он изучал строительство и архитектуру в Техническом университете, затем работал по специальности. Вскоре познакомился со своей будущей женой из Мариуполя, тоже архитектором.

В 2012 году они вместе поехали учиться в Дессау, в город с ярко выраженным архитектурным стилем Баухаус, и получили степень магистра. Пара осталась в Германии, у них родились дети. Дмитрий Жуйков работает в архитектурном бюро в Мюнхене .

Он до сих пор чувствует тесную связь со своей родиной. "Хотя моя семья здесь - в безопасности, многие мои знакомые, друзья и родственники все еще находятся на востоке Украины, и я страдаю вместе с ними", - подчеркивает Дмитрий.

Генеральный план Нормана Фостера

В декабре внимание всего мира к Харькову привлек известный британский архитектор Норман Фостер. Он представил администрации Харькова генеральный план реконструкции города. В ее основе пять пилотных проектов: "Проект культурного наследия" по созданию новой архитектурной достопримечательности в центре города, проект "Река" по преобразованию шестикилометровой зеленой полосы между реками Харьков и Немышля в пешеходную зону и маршрутные велосипедные трассы.

Что касается "промышленного проекта", то Фостер, разработавший свой план вместе с группой украинских архитекторов, хочет превратить угольную электростанцию ​​в центр экологически чистой энергии и продуктов питания. Пилотный проект "Наука" направлен на привлечение в Харьков технологических компаний, исследовательских фирм и стартапов. Наконец, "жилищный проект" Фостера ставит перед собой задачу сделать более современные и энергоэффективные жилые дома.

Когда Дмитрий Жуйков думает о восстановлении родного города, ему сразу хочется взяться за дело. Молодой архитектор хотел бы помогать отстраивать новый Харьков. Он видит большие возможности для своего родного города: "Возрождение Харькова может привести к более эффективному энергосберегающему строительству. Еще до войны многие здания не были утеплены. Потребность в них огромная, ведь в Харькове может быть очень холодно", - подчеркивает молодой архитектор из Мюнхена, мечтающий о скором возрождении своего родного города в Украине.

По его словам, во время войны многие люди сблизились, научились помогать друг другу. Жуйков убежден, что Харьков от этого только выиграет, "потому что для реконструкции города важно участие самих горожан".

Но прежде, чем начнется реконструкция и возрождение города, в Украину должен вернуться мир. В настоящее время многие здания ремонтируются, а также восстанавливается важнейшая инфраструктура сетей централизованного тепло- электро- и водоснабжения. "Мы, украинцы, умеем импровизировать. Война - это трагедия для Украины, но и большие возможности. Я очень надеюсь, что они будут использованы в будущем", - говорит архитектор Дмитрий Жуйков.

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