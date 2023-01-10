Война, день 321-й: Бербок в Харькове, бои за Соледар

Глава немецкого МИДа отправилась в Харьков в компании своего украинского коллеги и посла Украины в Германии. Враг Кадырова назначен главой Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 10 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Бербок приехала на поезде в Харьков

Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел зарубежной страны и первым немецким политиком, посетившим Харьков со дня начала войны. Бербок прибыла на поезде в Киев, откуда около 7.00 отправилась в Харьков - как пишет еженедельник Der Spiegel, регулярным железнодорожным рейсом на южнокорейском экспрессе, приобретенном Украиной к чемпионату мира 2012 года. Главу германского МИДа сопровождали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Поездка Анналены Бербок состоялась спустя несколько дней после того, как ФРГ объявила о поставках Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Ожидается, что Киев получит эту военную технику в первом квартале 2023 года.

Бербок заявила, что в Харькове ощутила масштаб военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных здесь российской армией. В то же время она подчеркнула важность освобождения и других украинских городов - ради этого Германия продолжит поставлять Украине оружие.

Важно также, "чтобы мы и этой военной зимой не забывали о том какое место занимает Украина в нашей европейской семье", сказала Бербок, напомнив, что страна уже начала свой путь в ЕС. Она объявила о готовности Германии помочь Украине в достижении европейских стандартов, прежде всего в развитии правового государства и независимых институтов.

Наконец, Германия, по словам Бербок, выделит Украине дополнительно 40 млн евро на разминирование и на финансирование оплаты услуг спутниковой связи Starlink.

Новая должность генерал-полковника Александра Лапина

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее резко раскритикованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым и владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным (который не называл Лапина напрямую) неожиданно для многих назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. О Лапине ничего не было слышно с конца октября, когда он был снят с поста главы центральной группировки российских войск, которая в феврале-марте должна была взять Киев, а после отступления из Киевской области была переброшена на восток Украины.

После того как в конце июня войска под командованием Лапина захватили Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, ему присвоили звание Героя России. В конце марта, прямо перед отступлением из Киевской области, Лапин, как выяснили журналисты "Русской службы Би-би-си", вручил награду своему сыну - командиру 1-го гвардейского танкового полка Денису Лапину.

После того как 1 октября российские войска оставили город Лиман, Кадыров обвинил в этой неудаче именно Лапина, который не обеспечил войска "необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Он обозвал генерала "бездарем", которого прикрывают покровители в Генштабе.

Обстрелы украинских городов

Российская армия продолжает обстрелы украинских городов, в том числе гражданской инфраструктуры Харькова, Херсона, Краматорска Донецкой области и Очакова Николаевской области, заявил Генеральный штаб ВСУ. В результате есть пострадавшие среди мирного населения. В селе Невское Сватовского района Луганской области погибли два человека, еще два ранены, сообщила в Telegram-канале Луганская областная военная администрация.

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки украинской армии удалось уничтожить 710 российских военнослужащих и, помимо прочей техники, российский катер на Днепре.

Способность российских сил наносить удары может быть ограничена - в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что у России осталось лишь 90 ракет "Искандер". Однако Россия обладает неизвестным числом иранских беспилотников.

То, что у российской стороны могут быть проблемы с боеприпасами, подтверждается и оценкой телеканала CNN. По его данным, интенсивность обстрелов с российской стороны снизилась в среднем с 20 тыс. примерно до 5 тыс. выстрелов в день. По оценкам украинской стороны - с 60 тыс. до 20 тыс. в день.

Глава российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле лежащего недалеко от границы города Шебекино с украинской стороны. По его словам, пострадали в той или иной степени 12 домов и два автомобиля. “Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение”, - написал он в телеграм-канале.

Мобилизация на оккупированных территориях

Россияне продолжают мобилизацию местного населения на захваченных территориях Украины. "В Горловке Донецкой области 6 января этого года в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", - сообщил украинский Генштаб.

А Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) написал, что местные оккупационные власти стали составлять списки школьников для мобилизации по достижении ими совершеннолетия.

"Дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на "обязательный воинский учет". Принятие на так называемый учет происходит на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы", - говорится в заявлении организации.

Соледар еще сопротивляется, но города фактически уже нет

Соледар еще сопротивляется, хотя большая часть города, по оценке британской разведки, контролируется наемниками ЧВК “Вагнер” и российской армией.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, за сутки российские силы обстреляли Соледар и его окрестности 86 раз различными системами поражения.

"Город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск, - это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", - указал он.

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