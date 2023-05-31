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В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Немецкие археологи опубликовали отчет о последних находках времен палеолита в вестфальской пещере Блеттерхёле.

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Человеческие останки времен палеолита
Фрагмент нижней челюсти и зубы семилетнего ребенка из пещеры БлеттерхёлеФото: LWL

Немецкие ученые из Вестфалии в конце мая представили результаты очередного этапа раскопок, начатых в одной из пещер этого региона на западе Германии около двадцати лет назад.

Пещера Блеттерхёле (Blätterhöhle) была обнаружена в 1983 году, однако первые археологические исследования были проведены здесь в начале 2000-х годов в ходе проверки состояния грунтовых вод около города Хаген. Тогда был освобожден вход, после чего уже вскоре найдены человеческие останки.

Пещера Блеттерхёле в Вестфалии, Германия
Раскопки в пещере БлеттерхёлеФото: LWL

Пещера Блеттерхёле

Уникальность пещеры Блеттерхёле состоит в том, что на протяжении тысячелетий она оставалась нетронутой. Свое название получила из-за толстого слоя старой листвы (нем. Blätter - листья, Höhle - пещера), которой был заполнен вход под землю.

Как говорится в сообщении Краевого коммунального союза Вестфалия-Липпе (LWL), в ходе предыдущих этапов в пещере были обнаружены останки пяти человек, живших здесь в начале среднего каменного века (мезолита) 11200-10700 лет назад, а также шести или семи человек позднего новокаменного века (неолита) 6000-5000 лет назад.

Сейчас археологи достигли более раннего слоя и обнаружили останки, относящиеся ко временам древнекаменного века (палеолита) около 12000 лет назад.

Речь в данном случае идет о самых старых следах человека разумного (Homo sapiens) на территории Вестфалии - фрагменте нижней челюсти, нескольких зубах и осколков зубов одного примерно семилетнего ребенка и одном сильно стесанном зубе взрослого человека.

Был ли ребенок похоронен в пещере или погиб здесь в результате несчастного случая, ученые пока сказать не могут, как и ответить на вопрос, что произошло с другими частями тела? Не исключено, что они будут найдены в ходе следующего этапа раскопок, который начнется в августе этого года.

Иллюстрация к отчету археологов
Стоянка людей и окрестности около пещеры Блеттерхёле во времена палеолита. Иллюстрация к отчету археологовФото: LWL

Человек разумный во времена палеолита

Во времена палеолита люди предпочитали проводить существенную часть времени перед пещерами, служившими для укрытия от непогоды. Пещера Блеттерхёле предоставляла такую возможность и была расположена в подходящем месте - около долин ручьев и рек, в которых можно было добывать пищу, то есть заниматься собирательством и охотой.

Зуб взрослого человека
Зуб взрослого человека из пещеры БлеттерхёлеФото: LWL

Анализ человеческих останков, изделий из кремня и других находок, сделанных в пещере за время исследований, позволил также сделать выводы о климатических условиях и обстоятельствах жизни людей в этих местах в разные периоды каменного века.

Изменение климата 

В целом находки являются свидетельствами быстрого изменения климата в очень короткий период - во время освобождения этой части Европы от ледников, способности людей быстро приспосабливаться к новым условиям, а также высокой степени мобильности.

Новейшие находки относятся к так называемой аренсбургской культуре (Ahrensburger Kultur) - археологической культуре периода позднего палеолита на территориях современных северной Германии и Нидерландов. Как отмечает археолог LWL профессор д-р Михаэль Балес (Prof. Dr. Michael Baales), в те времена люди в этих местах охотились на северных оленей (Rentier), которые весной мигрировали сюда из северных регионов Европы.

Кости северных оленей ранее были обнаружены на других местах стоянок в Вестфалии, однако в пещере Блеттерхёле они найдены не были, но здесь обнаружили кости благородных оленей (Rothirsch). Это служит свидетельством быстрого изменения флоры и фауны региона.

Предметы из кремня, найденные в пещере, не были сделаны последними охотниками на северных оленей. Они характерны для людей, живших в это время не территориях современном Франции и южной части Германии, что свидетельствует о миграции людей на континенте в данный период.

Изделия из кремня
Изделия из кремня, найденные в пещере БлеттерхёлеФото: LWL

Человек разумный в Европе

Согласно данным современных исследований, заселение Европы первобытными людьми началось около 50 тысяч лет назад и проходило в несколько этапов на протяжении длительного времени. По всей вероятности, можно говорить о трех больших волнах. Первые современные люди первоначально соседствовали с неандертальцами, жившими здесь намного дольше, однако позже исчезнувшими.

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