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Арестованному в России немецкому пастору грозит депортация

Роман Сулима
26 сентября 2024 г.

Материалы дела административного дела о нарушении правил въезда или пребывания в РФ в отношении лидера лютеранских общин северо-запада России поступили в суд, сообщило госагентство "Интерфакс".

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Единственная в Германии действующая плавучая церковь - евангелическо-лютеранская, которая пришвартована в Гамбурге с 1952 года
Единственная в Германии действующая плавучая церковь - евангелическо-лютеранская - пришвартована в Гамбурге с 1952 года (фото из ахива)Фото: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Российская полиция арестовала петербургского пастора Михаэля Шварцкопфа (Michael Schwarzkopf), который является выходцем из Германии, сообщил вечером в среду, 25 сентября агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Петербурга. Лидеру лютеранских общин северо-запада России грозит выдворение из страны и штраф от 7 до 10 тыс. рублей за нарушение правил пребывания в РФ в качестве иностранца.

По сообщениям ряда российских СМИ, Шварцкопф якобы проживал в одном месте в течение некоторого времени, не имея там официальной регистрации. Материалы административного дела о нарушении правил въезда или пребывания в РФ поступили в суд. "Московский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.18.8 КоАП РФ, в отношении Михаэля Шварцкопфа", - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует "Интерфакс", уточняя, что на текущий момент суд вернул материалы дела составителям для устранения недостатков.

Шварцкопф начал служение в РФ в 2013 году

Как уточняет уточняет немецкое агентство KNA, 62-летний уроженец Тюрингии Михаэль Шварцкопф начал свое служение в России в 2013 году в церкви Святого Петра, расположенной на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Лютеранство в европейской части РФ исповедует всего около 15 тыс. человек, уточняет агентство. Пастор был ответственным за приходы на северо-западе России с 2014 года. Согласно сайту петербургской лютеранской церкви Петрикирхе, Шварцкопф в настоящий момент является пропстом лютеранских общин в Петербурге, Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте.

KNA сообщает также, что ведущий архиепископ лютеранской церкви Дитрих Бройер (Dietrich Brauer) в марте 2022 года бежал из Москвы в Германию вместе с семьей из-за репрессий со стороны российского государства. Тогдашний главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также покинул страну в том же году. Он объяснил, что на членов еврейской общины оказывалось давление со стороны властей, чтобы они поддержали войну против Украины.

После вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года российские суды оштрафовали нескольких православных священников за публичную критику войны, напоминает агентство.

 

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