  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Правосудие и законУкраина

Арестованная яхта Медведчука перешла под юрисдикцию Украины

Павел Мыльников
16 мая 2024 г.

Судно Royal Romance было арестовано в Хорватии в марте 2022 года. Двумя годами позднее хорватский суд распорядился передать яхту Украине.

https://p.dw.com/p/4ftyO
Яхта Royal Romance (фото из архива)
Яхта Royal Romance (фото из архива)Фото: Miroslav Lelas/Pixsell/picture alliance

Арестованная в Хорватии яхта Royal Romance бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука официально перешла под украинскую юрисдикцию. Об этом Агентство по розыску и управлению активами Украины сообщило в среду, 15 мая.

Переход является "историческим моментом" для Украины, заявил председатель Государственной службы морского и речного транспорта и судоходства Евгений Игнатенко. "Это будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступления средств от реализации в государственный бюджет", - подчеркнул он, выразив уверенность, что "имущество будет служить" в интересах страны. "Мы сделаем все возможное, чтобы все преступно добытое и выведенное за границу имущество было возвращено под юрисдикцию Украины", - добавила глава агентства Елена Дума.

Арест на находящееся в Хорватии 92-метровое судно был наложен в марте 2022 года. Месяцем позднее украинский суд передал яхту в управление агентству. В ноябре 2023-го правительство Украины разрешило агентству продавать арестованные активы, находящиеся за рубежом, а в минувшем январе суд в Хорватии распорядился передать яхту украинской стороне.

Один из основных союзников Кремля в Украине

Виктор Медведчук был одним из главных политических союзников Кремля в Украине. По собственным словам политика, еще в 2004 году президент России Владимир Путин стал крестным отцом его младшей дочери.

В 2021 году украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в государственной измене по двум пунктам и в покушении на "разграбление национальных ресурсов". Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого он, как сообщалось, сбежал в первые дни после российского вторжения в Украину.

В апреле 2022 года Киев сообщил о задержании Медведчука, а в сентябре политика обменяли на 200 украинских военнопленных. В июне 2022 года партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" была запрещена в Украине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Контейнеровоз MOL "Триумф"

Корабли-гиганты со всего мира

Корабли-гиганты со всего мира

Кому принадлежит самая большая в мире яхта? Куда отправился крупнейший контейнеровоз? Как будут выглядеть корабли будущего? Ответы - в галерее DW.
Технологии18 мая 2017 г.9 фото
external

Задержание "кума Путина": что происходит с Медведчуком в Украине (13.04.2022)

Задержание "кума Путина": что происходит с Медведчуком в Украине (13.04.2022)

Что на данный момент известно о судьбе Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента, и каковы обстоятельства его задержания? Подробности - в материале DW.
Политика13 апреля 2022 г.03:25 мин.
Владимир Путин и Виктор Медведчук, 10 марта 2020 года

Комментарий: Медведчук нужен Путину как символ верности "русскому миру"

Комментарий: Медведчук нужен Путину как символ верности "русскому миру"

В ходе обмена пленными Москва, среди прочих, получила пророссийского политика Медведчука, а Киев - "азовцев", защитников Мариуполя. Матвей Ганапольский - о том, почему Путин пошел на это.
Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Гостевой комментарий
Политика23 сентября 2022 г.
Показать еще