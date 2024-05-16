Арестованная яхта Медведчука перешла под юрисдикцию Украины

Судно Royal Romance было арестовано в Хорватии в марте 2022 года. Двумя годами позднее хорватский суд распорядился передать яхту Украине.

Арестованная в Хорватии яхта Royal Romance бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука официально перешла под украинскую юрисдикцию. Об этом Агентство по розыску и управлению активами Украины сообщило в среду, 15 мая.

Переход является "историческим моментом" для Украины, заявил председатель Государственной службы морского и речного транспорта и судоходства Евгений Игнатенко. "Это будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступления средств от реализации в государственный бюджет", - подчеркнул он, выразив уверенность, что "имущество будет служить" в интересах страны. "Мы сделаем все возможное, чтобы все преступно добытое и выведенное за границу имущество было возвращено под юрисдикцию Украины", - добавила глава агентства Елена Дума.

Арест на находящееся в Хорватии 92-метровое судно был наложен в марте 2022 года. Месяцем позднее украинский суд передал яхту в управление агентству. В ноябре 2023-го правительство Украины разрешило агентству продавать арестованные активы, находящиеся за рубежом, а в минувшем январе суд в Хорватии распорядился передать яхту украинской стороне.

Один из основных союзников Кремля в Украине

Виктор Медведчук был одним из главных политических союзников Кремля в Украине. По собственным словам политика, еще в 2004 году президент России Владимир Путин стал крестным отцом его младшей дочери.

В 2021 году украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в государственной измене по двум пунктам и в покушении на "разграбление национальных ресурсов". Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого он, как сообщалось, сбежал в первые дни после российского вторжения в Украину.

В апреле 2022 года Киев сообщил о задержании Медведчука, а в сентябре политика обменяли на 200 украинских военнопленных. В июне 2022 года партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" была запрещена в Украине.