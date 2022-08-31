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Экономика и бизнесЯпония

Японская компания Mitsui сохранит долю в "Сахалине-2"

Александр Дельфинов
15 мин. назад

Доля Mitsui в проекте по производству нефти и газа до смены оператора "Сахалина-2" составляла 12,5 процента. Другая японская компания, Mitsubishi Corp., тоже намерена сохранить свою долю.

https://www.dw.com/ru/aponskaa-kompania-mitsui-sohranit-dolu-v-sahaline2/a-62977907

Японская компания Mitsui договорилась с российской стороной о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте японской компании в среду, 31 августа. До фактической национализации и смены оператора проекта доля Mitsui составляла 12,5 процента.

Сохранится ли этот объем, в компании не уточнили, отметив, что продолжат переговоры с российской стороной, а также обсуждение своих дальнейших действий со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и бизнес-партнеров, исходя из необходимости исполнять введенные в отношении РФ международные санкции.

Правительство РФ 26 августа разрешило передать 12,5 процента в новом операторе проекта "Сахалин-2" зарегистрированной в Дубае "дочке" Mitsui, компании MIT SEL Investment. По данным японской медиакомпании NHK, второй участник проекта из Японии - Mitsubishi Corp. - также намерена сохранить долю в "Сахалине-2", которая до смены оператора составляла 10 процентов.

Смена оператора проекта "Сахалин-2"

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор "Сахалина-2", компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" перешла в собственность новой компании, созданной российским правительством. Совладельцами новой компании выступили "Газпром Сахалин холдинг" (50 процентов плюс 1 акция) и сама создаваемая корпорация, оставшиеся доли подлежали передаче другим владельцам пропорционально их долям.

Акционерам старого оператора был дан месяц для решения, согласятся ли они на получение доли в новой компании. Акционерами выступали "Газпром", Shell, Mitsui и Mitsubishi Corp. После этого британо-голландская Shell, которой принадлежали 27,5 процента минус одна акция, объявила, что покидает проект. В то же время власти в Токио попросили японские компании не выходить из "Сахалина-2".

В рамках проекта "Сахалин-2" был запущен первый в России завод по производству сжиженного природного газа. В проект входят три буровые платформы в Охотском море, технологический комплекс на Сахалине и терминал на юге острова. "Сахалин-2" производит 10 млн тонн СПГ в год. Шесть миллионов тонн поставляются в Японию.

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