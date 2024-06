Япония расширяет санкции против России из-за войны в Украине

Токио на фоне войны России против Украины расширяет санкции в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии в пятницу, 21 июня. Под штрафные меры попадут еще 11 россиян, их активы в случае обнаружения будут заморожены.

В санкционный список вносятся гендиректор "Тактического ракетного вооружения" Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, генеральный конструктор АМНТК "Союз" Мкртич Окроян, глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, члены Центризбиркома Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин и ряд других лиц.

Подсанкционные российские компании

В списке подсанкционных российских компаний в числе прочих теперь фигурируют ПАО "Алроса", "Крымпатриотцентр", а также оборонные предприятия, включая АО "Уралтрасмаш", АО "НПО Курганприбор", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Оборонлогистика", АО "Компэл", ООО "Орелметаллполимер", ОАО "ВНИИР-Прогресс".

В рамках нового санкционного пакета ограничения вводятся и в отношении 11 иностранных компаний из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана. Среди фигурантов черного списка - семь китайских фирм, включая Alpha Trading Investments Ltd, Asia Pacific Links Ltd и Guangzhou Ausay Technology Co. Ltd, компания из ОАЭ - SCF Management Services Dubai Ltd, индийская -Si2 Microsystems Pvt Ltd, казахстанская Elem Group, LLC и узбекистанская Mvizion LLC.

Ранее на Западе заявляли, что под санкции могут попасть иностранные компании, поставляющие России товары и технологии, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.