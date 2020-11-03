Апелляционный суд в Италии оправдал украинца Виталия Маркива

Итальянский суд оправдал бывшего военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного судом первой инстанции к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве итальянского журналиста в Донбассе. Апелляция Маркива рассматривалась судом в Милане во вторник, 3 ноября.

В результате суд вынес решение об отмене предыдущего обвинительного приговора и немедленном освобождении Маркива. Итальянский журналист Андреа Рокелли и российский правозащитник Андрей Миронов были убиты в результате артиллерийского обстрела в 2014 году в окрестностях города Славянск Донецкой области. В 2019 году суд в итальянском городе Павия признал Виталия Маркива виновным в убийстве Рокелли.

Освобождение Маркива приветствовал Зеленский

"Виталий Маркив свободен! Этих слов Украина ждала больше трех лет", - приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, приветствующего решение итальянского суда, на его странице в Facebook. Зеленский поблагодарил всех, "кто не просто работал, а реально бился - и за свободу Виталия, и за победу правды и справедливости", перечислив, среди прочего, министерство внутренних дел Украины, уполномоченного по правам человека, дипломатов, юристов и волонтеров.

"Я очень счастлива. Я всегда верила, что судьи примут правильное решение. Мой сын невиновен", - цитирует слова матери Маркива итальянское новостное агентство AGI.

Правозащитники критиковали первый приговор Маркиву

Виктор Маркив, который также имеет паспорт итальянского гражданина, был арестован в 2017 году после прилета из Украины и с тех пор находился под стражей. После того, он был осужден, российская правозащитная организация "Мемориал" создала вместе с украинским Центром гражданских свобод и французским Центром содействия международной защите рабочую группу для независимого анализа расследования гибели Андреа Рокелли и Андрея Миронова.

В своем отчете правозащитники резко раскритиковали судебный приговор первой инстанции, в частности, указывая, что Маркив вообще не мог быть подсудимым в гражданском суде на основании "функционального иммунитета от преследования в иностранных юрисдикциях".

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