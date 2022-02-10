Апелляционный суд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом

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Правозащитное объединение "Первый отдел" сообщило, что следствие ограничило адвокатам Сафронова время ознакомления с материалами дела и запретило пользоваться при этом ручкой и бумагой.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил под арестом российского журналиста Ивана Сафронова,обвиняемого в госизмене. В четверг, 10 февраля, он отклонил жалобу на продление ареста Сафронова, признав его содержание в СИЗО законным, сообщило правозащитное объединение "Первый отдел".
Одновременно правозащитники указали в Telegram-канале, что по ходатайству следствия суд ограничил время на изучение уголовного дела, предоставленное адвокатам. Следователь "разрешал адвокатам знакомиться с материалами только 2 часа в день, а пользоваться ручкой, бумагой и адвокатским досье было запрещено", тем самым они были вынуждены "буквально заучивать наизусть материалы дела - 10 тысяч страниц текста, 40 CD-дисков и многое другое", пояснили они.
В заявлении "Первого отдела" напоминается, что дело Сафронова в ближайшие дни передадут в прокуратуру. Журналисту грозит до 25 лет колонии.
Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.
В ноябре 2021 года в деле появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.
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