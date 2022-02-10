 Апелляционный суд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Апелляционный суд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом

Правозащитное объединение "Первый отдел" сообщило, что следствие ограничило адвокатам Сафронова время ознакомления с материалами дела и запретило пользоваться при этом ручкой и бумагой.

Журналист Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил под арестом российского журналиста Ивана Сафронова,обвиняемого в госизмене. В четверг, 10 февраля, он отклонил жалобу на продление ареста Сафронова, признав его содержание в СИЗО законным, сообщило правозащитное объединение "Первый отдел".

Одновременно правозащитники указали в Telegram-канале, что по ходатайству следствия суд ограничил время на изучение уголовного дела, предоставленное адвокатам. Следователь "разрешал адвокатам знакомиться с материалами только 2 часа в день, а пользоваться ручкой, бумагой и адвокатским досье было запрещено", тем самым они были вынуждены "буквально заучивать наизусть материалы дела - 10 тысяч страниц текста, 40 CD-дисков и многое другое", пояснили они.

В заявлении "Первого отдела" напоминается, что дело Сафронова в ближайшие дни передадут в прокуратуру. Журналисту грозит до 25 лет колонии.

Дело Ивана Сафронова

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:27

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку (08.07.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Утратил ли СПЧ при президенте свою правозащитную миссию? (10.12.2020)  

Кремль запугивает сторонников Навального: обвинения в экстремизме, увольнения, аресты. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке  

Дворцы семьи Назарбаевых. О чем в Баден-Бадене не говорят вслух  

Как немецкие супермаркеты поступают с просроченными продуктами  