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Логотип компании и портала Yandex

"Яндекс" (Yandex)

Публикации по теме

Поисковая система "Яндекс" - одна из лидирующих в мире по количеству обрабатываемых запросов.

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Контекст

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу

РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу

Также в выпуске: Коррупция - оружие Кремля. Атлеты из РФ и Беларуси выступят под нейтральным флагом?
Политика31 января 2023 г.60:20 мин.
"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экс-глава Счетной палаты займется разделом активов "Яндекса", сообщают СМИ. Новые приключения Кудрина - в карикатуре DW.
Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
Табличка "Яндекс" показывает в одну сторону, а отколовшаяся от неё другая табличка с зеркальным написанием названия компании идёт в другую и "говорит": "Мы пойдем другим путем" - карикатура DW

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

Экс-глава "Яндекс.Новости" создал свой агрегатор новостей The True Story. Есть и такой способ борьбы с цензурой.
Свобода слова23 августа 2022 г.
Офис компании "Яндекс" в Москве

"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта

Компания предупредила, что при определенных обстоятельстивах не сможет исполнить обязательства в полном объеме.
Экономика и бизнес4 марта 2022 г.
Логотип "Яндекса" на окнах здания

В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"

В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"

Приложения "Яндекса", которые появляются в смартфонах Samsung после обновления операционной системы нельзя удалить.
Политика31 марта 2021 г.
Эксперты полагают, что от инициативы правительства выиграет "Яндекс"

В России в браузеры предустановят российский поисковик

В России в браузеры предустановят российский поисковик

В правительстве подготовят проект постановления к апрелю, сообщает "Коммерсант".
Политика15 марта 2021 г.
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Мнения

Александр Плющев

"Яндекс" делает выбор в пользу властей России

Александр Плющев
Комментарий
Цифровые технологии28 апреля 2020 г.
Александр Плющев

"Яндекс" идет на уступки, чтобы сохранить независимость

Александр Плющев
Комментарий
Политика18 ноября 2019 г.
Александр Плющев

FaceApp как индикатор токсичности российского IT-бизнеса

Александр Плющев
Комментарий
Политика19 июля 2019 г.
Александр Плющев

Штраф Google и китаизация интернета в РФ

Александр Плющев
Комментарий
Политика12 декабря 2018 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Почему Путин - не Трамп, а "Яндекс" - не Google

Константин Эггерт
Комментарий
Политика22 сентября 2017 г.
Александр Плющев

А может, просто перекусить кабель?

Александр Плющев
Комментарий
Политика14 июня 2017 г.