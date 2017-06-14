"Яндекс" (Yandex)

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Поисковая система "Яндекс" - одна из лидирующих в мире по количеству обрабатываемых запросов.
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Контекст
РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу
РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу
Также в выпуске: Коррупция - оружие Кремля. Атлеты из РФ и Беларуси выступят под нейтральным флагом?
Политика
31.01.2023
31 января 2023 г.
60:20 мин.
Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!
Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!
Экс-глава Счетной палаты займется разделом активов "Яндекса", сообщают СМИ. Новые приключения Кудрина - в карикатуре DW.
Экономика и бизнес
29.11.2022
29 ноября 2022 г.
К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры
К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры
Экс-глава "Яндекс.Новости" создал свой агрегатор новостей The True Story. Есть и такой способ борьбы с цензурой.
Свобода слова
23.08.2022
23 августа 2022 г.
"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта
"Яндекс" предупредил об угрозе своего дефолта
Компания предупредила, что при определенных обстоятельстивах не сможет исполнить обязательства в полном объеме.
Экономика и бизнес
04.03.2022
4 марта 2022 г.
В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"
В смартфонах Samsung в РФ появились приложения "Яндекса"
Приложения "Яндекса", которые появляются в смартфонах Samsung после обновления операционной системы нельзя удалить.
Политика
31.03.2021
31 марта 2021 г.
В России в браузеры предустановят российский поисковик
В России в браузеры предустановят российский поисковик
В правительстве подготовят проект постановления к апрелю, сообщает "Коммерсант".
Политика
15.03.2021
15 марта 2021 г.
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Мнения
"Яндекс" делает выбор в пользу властей России
Александр Плющев
Комментарий
Цифровые технологии
28.04.2020
28 апреля 2020 г.
"Яндекс" идет на уступки, чтобы сохранить независимость
Александр Плющев
Комментарий
Политика
18.11.2019
18 ноября 2019 г.
FaceApp как индикатор токсичности российского IT-бизнеса
Александр Плющев
Комментарий
Политика
19.07.2019
19 июля 2019 г.
Штраф Google и китаизация интернета в РФ
Александр Плющев
Комментарий
Политика
12.12.2018
12 декабря 2018 г.
Почему Путин - не Трамп, а "Яндекс" - не Google
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
22.09.2017
22 сентября 2017 г.
А может, просто перекусить кабель?
Александр Плющев
Комментарий
Политика
14.06.2017
14 июня 2017 г.
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