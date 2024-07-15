Бизнес "Яндекса" продан консорциуму российских инвесторов

Нидерландская компания Yandex N.V. полностью закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и вышла из состава акционеров группы, сообщила в понедельник, 15 июля, пресс-служба компании. Как указывается в документе, до 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

Сумма сделки, заключенной в феврале, составила 475 миллиардов рублей (около пяти миллиардов евро - Ред.). Согласно ее условиям, весь бизнес "Яндекса" в России и большинство его проектов за границей перейдут консорциуму российских инвесторов и менеджеров. Новая головная компания "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - зарегистрирована в офшоре в Калининградской области. "Яндекс продолжает развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления", - отмечается в пресс-релизе.

По данным источников агентства Bloomberg, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож будет назначен гендиректором компании Nebius Group - такое название, как ожидается, получит Yandex N.V. после переименования. Волож на сегодняшний день развивает за пределами России четыре направления - облачные технологии, беспилотный транспорт, искусственный интеллект и онлайн-образование для программистов. В компании работают в основном бывшие сотрудники "Яндекса", не пожелавшие остаться в РФ.