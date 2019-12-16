Amnesty International осудила жестокое обращение с протестующими на Ближнем Востоке

Правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки продемонстрировали "жестокую решимость" при подавлении протестов, охвативших многие страны региона в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном докладе международной неправительственной организации Amnesty International (AI), опубликованном во вторник, 18 февраля.

В отношении протестующих применялись различные тактики, в том числе произвольные аресты и "использование чрезмерной или даже смертоносной силы", отмечают правозащитники. Кроме того, по-прежнему имело место ограничение свободы выражения мнений.

"Год неповиновения"

Минувший год стал "годом неповиновения", заявила Хеба Морайеф, директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке. Она назвала вдохновляющими действия тысяч жителей Алжира, Ирана, Ирака и Ливана, которые вышли на улицы, требуя соблюдения своих прав человека, достоинства и социальной справедливости, а также прекращения коррупции. Во многих случаях с риском для жизни.

По данным AI, только в Ираке в 2019 году погибли по меньшей мере 500 человек в ходе разгона демонстраций. В Алжире власти пытались остановить протесты путем массовых произвольных арестов и преследований мирных демонстрантов. В Иране в течение всего четырех дней протестов в ноябре было убито более 300 человек и еще тысячи получили ранения.

Наряду с нападками на мирных демонстрантов на улицах в течение всего 2019 года правительства региона продолжали преследовать людей, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений в Интернете, говорится в докладе AI. Журналисты, блогеры и активисты, публиковавшие материалы или видео, которые власти посчитали критическими, подвергались арестам, допросам и судебному преследованию.

AI требует прекратить преследования

Amnesty International призвала власти ближневосточных и североафриканских стран прекратить преследования и обеспечить реализацию прав людей на протесты и мирное выражение мнений.

"Вместо репрессий, применения чрезмерной силы, пыток или произвольных массовых арестов власти должны выслушать и удовлетворить требования социальной и экономической справедливости, а также наделить граждан политическими правами", - сказала Морайеф.

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