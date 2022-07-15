Американский грузовой корабль Cargo Dragon вновь стартовал к МКС

С восточного побережья США успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Запуск был произведен на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в ночь на пятницу, 15 июля, с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Компания-разработчик SpaceX через несколько минут после вылета отчиталась об успешной посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.
По плану американского космического ведомства, корабль прибудет на МКС 16 июля в 11:20 по времени Восточного побережья США (18.20 мск). Ему предстоит пристыковаться в автономном режиме к переднему порту модуля Harmony американского сегмента МКС, где он проведет около месяца.
Космический "грузовик" доставит на МКС продовольствие и оборудование
Это уже 25-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС, он осуществляется в рамках контракта NASA и компании Илона Маска SpaceX. Изначально старт планировалось осуществить 10 июня. 24-я миссия корабля Dragon продолжалась с 21 декабря 2021 года по 24 января 2022 года.
Космический "грузовик" доставит на станцию около 2,6 тонны продовольствия для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. В частности, на борту МКС планируется изучать старение иммунных клеток.
В настоящее время на МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие 28 апреля на корабле Crew Dragon астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти из Италии.
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Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина