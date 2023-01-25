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Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба
Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей КулебаФото: Hennadii Minchenko/Ukrinform/IMAGO
ПолитикаУкраина

Алексей Кулеба стал замглавы Офиса президента Украины

Сергей Куприков
1 ч. назад

Бывший руководитель областной государственной администрации Киевской области занял место уволенного Кирилла Тимошенко.

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Бывший руководитель областной государственной администрации (ОГА) Киевской области Алексей Кулеба стал заместителем главы Офиса президента Украины. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленскийво вторник, 24 января. Вечером 23 января Зеленский объявил о готовящихся кадровых перестановках среди чиновников разного уровня. В тот же день с должности был уволен заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко, занимавший этот пост с 2019 года.

Кадровые перестановки в Украине

24 января в правительстве Украины были уволены четыре заместителя министров, также были утверждены отставки глав пяти областных администраций.

Со своих должностей были уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также зампредседателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Анатолий Иванкевич и зампредседателя этого ведомства по вопросам цифрового развития Виктор Вишнев. Кроме того, правительство согласовало увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о руководителях Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) областей. Ранее в этот же день генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Алексея Симоненко.

Официальные причины отставок не сообщаются. По данным украинских СМИ, ряд чиновников был уволен после коррупционных скандалов.

Смотрите также:

Громкие отставки в Украине из-за коррупции

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