Кабмин Украины провел масштабные кадровые перестановки

Кабинет министров Украины во вторник, 24 января, провел масштабные кадровые перестановки. Уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также зампредседателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Анатолий Иванкевич и зампредседателя этого ведомства по вопросам цифрового развития Виктор Вишнев.

В то же время должность замминистра экономики Украины по вопросам цифрового развития занял Алексей Соболев, рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кроме того, правительство согласовало увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о руководителях Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) областей.

Ранее в этот же день генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Алексея Симоненко.

Перестановки анонсированы президентом Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 января объявил о готовящихся кадровых перестановках среди чиновников разного уровня. В тот же день с должности был уволен заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

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