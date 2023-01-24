Кабмин Украины провел масштабные кадровые перестановки
Павел Мыльников
58 мин. назад
Правительство Украины уволило 4 заместителей министров и утвердило отставки глав 5 областных администраций.
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Кабинет министров Украины во вторник, 24 января, провел масштабные кадровые перестановки. Уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также зампредседателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Анатолий Иванкевич и зампредседателя этого ведомства по вопросам цифрового развития Виктор Вишнев.
В то же время должность замминистра экономики Украины по вопросам цифрового развития занял Алексей Соболев, рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Кроме того, правительство согласовало увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о руководителях Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) областей.
Ранее в этот же день генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Алексея Симоненко.