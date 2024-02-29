Актер Бурлаков встретил в Германии любовь своей жизни

Владимир Бурлаков (Vladimir Burlakov), один из самых успешных актеров Германии, два года назад совершил каминг-аут. А в свежем выпуске журнала Gala он признался, что встретил настоящую любовь. "Мартин - мужчина всей моей жизни. Когда-нибудь мы сыграем свадьбу", - заявил актер немецкому изданию. Мартин на девять лет моложе Владимира, что, по словам Бурлакова, для них не представляет сложностей. Их общая страсть - танцы.

Немецкий актер, который родился в России

Бурлаков родился в Москве. В 1996 году в восьмилетнем возрасте переехал в Германию с сестрой-близнецом, мамой и бабушкой. Актерскому мастерству учился в Школе имени Отто Фалькенберга (Otto-Falkenberg-Schule). Большой успех к нему пришел после роли Марко В., немецкого юноши, попавшего в турецкую тюрьму по обвинению в изнасиловании. Эта документальная история и написанная о ней книга самого Марко Вайса (Marco Weiss) легли в основу фильма.

В интервью DW в начале своей карьеры Владимир Бурлаков рассказал, как с детства мечтал стать актером: "Мама работала в ГИТИСе в Москве, и в театре, отец - певец, я, можно сказать, вырос в театре, и мне всегда было ясно, что я хочу стать актером. Правда, когда мне было четыре года, я спросил маму: "Мама, как ты думаешь, когда я вырасту, мне лучше стать актером или бухгалтером?" И она, кажется, сказала: "Решай сам, но мне было бы приятнее, если бы ты стал актером".

Решение Алексея Навального вернуться в Россию восхитило актера

С 2020 года немецкий актер снимается в роли комиссара полиции в культовом немецком детективном сериале "Tatort". После начала войны России против Украины немецкие журналисты не раз задавали ему вопросы об исторической родине. Как подчеркнул Владимир Бурлаков в интервью газете Berliner Morgenpost, он готов "идти на баррикады", отстаивая свою позицию по этой теме. Немецкий актер активно помогал украинским беженцам и осудил вторжение России в Украину.

А был бы он готов выйти на улицы Москвы с протестом? Владимир Бурлаков в январе 2024 года, не скрывая своего восхищения поступком Алексея Навального, вернувшегося в 2021 году в Россию, ответил: "Я бы только угодил в Гулаг".