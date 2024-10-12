"Акт войны": Байден предостерег Иран от покушений на Трампа

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить правительство Ирана, что Вашингтон будет считать актом войны любые покушения со стороны Тегерана на жизнь экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post в пятницу, 11 октября.

Байден направил "все ресурсы" на защиту Трампа и на то, чтобы спецслужбы предоставляли информацию об угрозах ему, заявил представитель Совета безопасности Шон Сэветт. "Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности наивысшего приоритета и решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы", - подчеркнул он. "Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", - добавил он.

В начале августа официальные лица США объявили о предотвращении заговора с целью убийства американских политиков, который координировался предположительно из Ирана. Одной из мишеней участников заговора должен был стать Дональд Трамп. Тегеран отверг обвинения в причастности к заговору против Трампа и вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

Трамп запросил военные самолеты для охраны

Команда Трампа для предвыборной кампании экс-президента запросила у администрации США военные самолеты для полетов политика в последние недели кампании, пишет WP со ссылкой на письма и источники. Кроме того, штаб Трампа попросил расширить ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, больше использовать пуленепробиваемое стекло на выступлениях в семи колеблющихся штатах и предоставить ряд других военных транспортных средств для перевозки Трампа.

"Запросы являются чрезвычайными и беспрецедентными - ни один кандидат в недавней истории не перевозился на военных самолетах перед выборами", - отмечает газета. Новые запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили информацию, что Иран все еще активно замышляет убить его, узнала WP. Высокопоставленные американские чиновники заявили изданию, что, основываясь на текущих разведданных, маловероятно, что предвыборному штабу Трампа будут предоставлены военные самолеты.

Штаб Трампа жаловался Секретной службе, что та не в состоянии обеспечить должный уровень охраны экс-президента. "Министерство обороны регулярно оказывает помощь бывшему президенту в защите, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушные перевозки", - сказал пресс-секретарь Секретной службы. Ведомство также вводит временные ограничения на полеты "над резиденцией бывшего президента и во время его поездок", добавил он. "Кроме того, бывший президент получает самые высокие технические средства безопасности, в том числе беспилотные летательные аппараты, системы противодействия беспилотным воздушным средствам наблюдения, баллистические и другие передовые технологические системы", - перечислили в Секретной службе.

Покушения на Трампа

На предвыборном митинге Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания огонь по политику открыл 20-летний местный житель. Пуля оцарапала политику ухо, Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

Второе покушение произошло 15 сентября в гольф-клубе во Флориде. Злоумышленник тогда через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф. В ходе расследования прокуратура представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения на Трампа. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на "попытку покушения на Дональда Трампа", а также рукописный список дат и мест выступлений Трампа. Предполагаемый злоумышленник пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение.