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Трампа предупредили об угрозах убийством со стороны Ирана

Сергей Ромашенко
25 сентября 2024 г.

Дональд Трамп проинформирован о "подлинных угрозах" в его адрес, сообщил штаб республиканского политика. Только на прошлой неделе иранские хакеры предлагали Байдену документы, похищенные у Трампа.

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Дональд Трамп выходит из автомобиля в сопровождении телохранителей
У Дональда Трампа серьезные основания опасаться за свою жизньФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, по сообщению его предвыборного штаба, проинформирован о "подлинных и конкретных угрозах убийством" в его адрес со стороны Ирана. "Спецслужбы установили, что за последние месяцы увеличилось количество продолжительных и скоординированных атак против республиканского кандидата в президенты, цель этих угроз убийством - дестабилизировать США и погрузить их в состояние хаоса", - заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг вечером во вторник, 24 сентября.

Только на прошлой неделе Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие спецслужбы США сообщили, что иранские хакеры предлагали предвыборному штабу действующего президента Джо Байдена, уже выбывшему из президентской гонки, документы, похищенные ранее у команды Трампа. В августе команда Трампа проинформировала о хакерской атаке.

Заговор с целью убийства американских политиков

В начале августа официальные лица США объявили о предотвращении заговора с целью убийства американских политиков, который координировался предположительно из Ирана. Одной из мишеней участников заговора должен был стать Дональд Трамп.

Иран отверг обвинения в причастности к заговору против Трампа и вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

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