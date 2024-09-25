Трампа предупредили об угрозах убийством со стороны Ирана

Дональд Трамп проинформирован о "подлинных угрозах" в его адрес, сообщил штаб республиканского политика. Только на прошлой неделе иранские хакеры предлагали Байдену документы, похищенные у Трампа.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, по сообщению его предвыборного штаба, проинформирован о "подлинных и конкретных угрозах убийством" в его адрес со стороны Ирана. "Спецслужбы установили, что за последние месяцы увеличилось количество продолжительных и скоординированных атак против республиканского кандидата в президенты, цель этих угроз убийством - дестабилизировать США и погрузить их в состояние хаоса", - заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг вечером во вторник, 24 сентября.

Только на прошлой неделе Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие спецслужбы США сообщили, что иранские хакеры предлагали предвыборному штабу действующего президента Джо Байдена, уже выбывшему из президентской гонки, документы, похищенные ранее у команды Трампа. В августе команда Трампа проинформировала о хакерской атаке.

Заговор с целью убийства американских политиков

В начале августа официальные лица США объявили о предотвращении заговора с целью убийства американских политиков, который координировался предположительно из Ирана. Одной из мишеней участников заговора должен был стать Дональд Трамп.

Иран отверг обвинения в причастности к заговору против Трампа и вмешательстве в предвыборную кампанию в США.