Акежан Кажегельдин о миллиардах Назарбаева и перспективах Токаева после протестов в Казахстане (25.01.2022)

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Экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин призывает западные страны заморозить активы Назарбаева и его окружения. Он считает, что деньги в фондах, связанных с экс-президентом, не являются собственностью Назарбаева, а принадлежат Казахстану. Кажегельдин назвал используемые схемы чистейшей коррупцией. Экс-премьер считает 8 миллиардов долларов, упомянутых в расследовании OCCRP, верхушкой айсберга.