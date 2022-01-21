 Акежан Кажегельдин о миллиардах Назарбаева и перспективах Токаева после протестов в Казахстане (25.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.01.2022

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Акежан Кажегельдин о миллиардах Назарбаева и перспективах Токаева после протестов в Казахстане (25.01.2022)

Экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин призывает западные страны заморозить активы Назарбаева и его окружения. Он считает, что деньги в фондах, связанных с экс-президентом, не являются собственностью Назарбаева, а принадлежат Казахстану. Кажегельдин назвал используемые схемы чистейшей коррупцией. Экс-премьер считает 8 миллиардов долларов, упомянутых в расследовании OCCRP, верхушкой айсберга.

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