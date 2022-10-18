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Акционист Павел Крисевич
Павел Крисевич (фото из архива)Фото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Акциониста Крисевича осудили на пять лет за акцию у Кремля

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Павла Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о хулиганстве из-за перформанса на Красной площади в поддержку политзаключенных в 2021 году.

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Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за перформанса на Красной площади в 2021 году. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил в Telegram юрист Павел Чиков.

На таком сроке настаивала прокуратура.

По словам Чикова, суд исключил признак участия в хулиганстве, совершенном с применением оружия, "группы лиц по предварительному сговору". С учетом содержания под стражей Крисевич отбыл два года, добавил юрист.

Защита обжалует приговор

Приговор будет обжалован. Защищает активиста адвокат Леонид Соловьев.

По версии обвинения, Крисевич своей акцией якобы вызвал у окружающих "чувство страха и беспокойства".

В своем последнем слове акционист подчеркнул, что специально выбрал наиболее безлюдное место на площади, чтобы не напугать прохожих. Он заявил, что готов был бы признать вину по первой части ст. 213 УК (хулиганство), но не по второй части статьи (хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц по предварительному сговору).

Адвокат Крисевича Леонид Соловьев рассказывал, что его подзащитный возместил моральный вред потерпевшим и пожертвовал деньги, вырученные от продажи картин, в Фонд Константина Хабенского, помогающий детям с тяжелыми заболеваниями.

Перформанс на Красной площади

Акционист Павел Крисевич в июне 2021 года устроил перформанс на Красной площади в поддержку политзаключенных. Он выстрелил в воздух, а затем себе в голову холостыми патронами. Перед стрельбой активист зачитал манифест против репрессий. Крисевич был отправлен в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. При этом 19-летняя на тот момент журналистка издания SOTA Ника Самусик, задержанная вместе с Крисевичем, была освобождена из изолятора без суда по мере пресечения.

Акция у ФСБ на Лубянке

Павел Крисевич получил широкую известность после акции напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке 5 ноября 2020 года, когда он в образе Иисуса Христа был "распят" на кресте, а другие активисты "подожгли" его и бросали в огонь тома с делами политзаключенных. Для огня использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку. Крисевича задержали и приговорили к 15 суткам ареста.

Неоднократные задержания Крисевича

Позднее, 24 января 2021 года, Крисевича задержали на Старом Арбате во время устроенной им акции протеста против полицейского государства "Сфера души русского человека". Он забрался в робе заключенного в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.

Крисевич и активистка Анастасия Михайлова 2 мая 2021 года устроили перед памятником Александру Пушкину в Михайловском сквере в Санкт-Петербурге импровизированную выставку своих картин, направленную, по их словам, против пыток, репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных. Активистов задержали в тот же день, выставка была демонтирована. Крисевич получил 10 суток ареста, Михайлова - 8 суток.

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