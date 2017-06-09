Полиция в Петербурге сорвала акцию в поддержку акциониста Крисевича

В Санкт-Петербурге власти сорвали вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича. В воскресенье, 24 октября, полиция опечатала бар "Фогель", где проходила акция, на которой собирались выступить соратники Крисевича, активисты, бывшие политзаключенные, "за нарушение санитарных нор". Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора сочли, что в баре не соблюдались антиковидные ограничения - число собравшихся на пять человек превышала разрешенное, люди не соблюдали дистанцию и находились в помещении без масок. Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать 40 человек.

Акционист Павел Крисевич в июне устроил перформанс на Красной площади в поддержку политзаключенных. Он выстрелил в воздух, а затем себе в голову холостыми патронами. Перед стрельбой активист зачитал манифест против репрессий. Крисевич был отправлен в СИЗО, против него возбудили уголовное дело у хулиганстве.

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