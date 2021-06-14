Стрелявший в Москве акционист Крисевич отправлен в СИЗО, журналистку отпустили

Таганский суд Москвы в воскресенье, 13 июня, отправил в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади. В пресс-службе суда сообщили, что ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до 11 августа. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В то же время 19-летняя журналистка издания SOTA Ника Самусик, задержанная вместе с Крисевичем, была освобождена из изолятора без суда по мере пресечения. Тем не менее журналистка остается в статусе подозреваемой по делу о хулиганстве, с нее взяли обязательство о явке в ОВД. Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли пикеты с требованием освободить Самусик, которая освещала акцию художника.

В пятницу Павел Крисевич на Красной площади дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а затем изобразил стрельбу себе в голову. Перед акцией он произнес фразу: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел". Таким образом активист выступил в поддержку политических заключенных и фигурантов ряда резонансных дел последних лет.

Акции Крисевича: "распятие" у здания ФСБ и колючая проволока

Крисевич получил широкую известность после акции напротив здания ФСБ на Лубянке 5 ноября 2020 года, когда он в образе Иисуса Христа был "распят" на кресте, а другие активисты "подожгли" его и бросали в огонь тома с делами политзаключенных. Для огня использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку. Крисевича задержали и приговорили к 15 суткам ареста.

24 января Крисевича задержали на Старом Арбате во время устроенной им акции протеста против полицейского государства "Сфера души русского человека". Он забрался в робе заключенного в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.

2 мая Крисевич и активистка Анастасия Михайлова устроили перед памятником Пушкину в Михайловском сквере в Санкт-Петербурге импровизированную выставку своих картин, направленную, по их словам, против пыток, репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных. Активистов задержали в тот же день, выставка была демонтирована. Крисевич получил 10 суток ареста, Михайлова - 8 суток.

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