 AI рассказала о насилии со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2021

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Европа

AI рассказала о насилии со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов

Белорусские силовики избивают мигрантов, скопившихся на границах с ЕС, вымогают у них деньги, утверждают в Amnesty International. Правозащитники собрали свидетельства пострадавших.

Мигранты на границе между Беларусью и Польшей

Мигранты на границе между Беларусью и Польшей

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила силы безопасности в Беларуси в вымогательстве и жестоком обращении с мигрантами из кризисных районов. В понедельник, 20 декабря, AI опубликовала отчет со свидетельствами насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов на основании опроса 75 беженцев.

Согласно показаниям, белорусские полицейские в форме дубинками и прикладами автоматов избивали людей, в том числе детей, угрожали натравить на них сторожевых собак. При этом и польские, и белорусские власти вынуждали беженцев неоднократно пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить замерзающую реку с быстрым течением, указывают правозащитники.

"Беззащитные люди - пешки в отвратительной игре"

"Люди на границе оказались буквально между двух огней. Оказавшись по сути в зоне отчуждения на границе Беларуси и ЕС, они страдают от голода, полной незащищенности и шокирующих проявлений жестокости со стороны белорусских пограничников, заставляющих их пересекать границу с Польшей, откуда их силой выдворяют назад польские пограничники, - заявила Дженнифер Фостер, исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов. - Беззащитные люди оказались пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами".

В частности, в документе приводится рассказ одного из сирийских мигрантов, которого в числе группы из 80 человек привезли из Минска на границу на военном грузовике: "Нас выгрузили из машины… Там было около десяти [белорусских] военнослужащих, и с ними четыре собаки. Нам сказали, что собак спустят с цепи, и если мы не будем бежать очень быстро, те нас искусают. Солдаты побежали за нами, избивая дубинками всех, кто бежал недостаточно быстро. Они преследовали нас около 200 метров, а потом пошли назад, оставив нас на нейтральной полосе посреди леса. Семьи были разделены. У тех, кого покусали собаки, текла кровь".

Мигранты рассказали о взятках пограничникам

Оказавшись в "местах сбора" в малонаселенных районах на границе с Польшей, люди больше не могли их покинуть или вернуться в неогороженные районы - они "оказались в ловушке в бесчеловечных условиях, в которых они находились по многу дней или недель", подчеркивает Amnesty International. По словам пострадавших, их оставили на несколько дней либо вовсе без еды, либо дав минимальное количество воды и хлеба, без крыши над головой. Несколько человек рассказали AI, что они получили разрешение покинуть "место сбора" и приграничную зону только после того, как дали взятку пограничникам.

По сообщению Amnesty International, в общей сложности были опрошены 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года "обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут беспрепятственно пересечь границу с ЕС". Среди них 66 граждан Ирака, семеро сирийцев, приехавших из Египта, Ливана и Сирии, один ливанец и один суданец. Многие из опрошенных приехали с семьями и друзьями, так что всего были получены сведения о 192 пострадавших людях.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


Смотреть видео 19:47

Жестокое обращение с мигрантами: как Польша реагирует на растущую критику. DW Новости (06.12.2021)

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"Мое тело посинело от побоев": Сообщение Amnesty International

Amnesty International собрала свидетельства насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов, скопившихся на границах с ЕС

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